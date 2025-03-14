РЭО предложил исключить из тарифного регулирования мусоровозы, не передающие геолокацию

Предложено не учитывать при установлении тарифов региональными операторами те транспортные средства, которые занимаются вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО), но не передают информацию о своем местоположении через систему ГЛОНАСС в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО). С такой инициативой выступил генеральный директор РЭО Денис Буцаев в ходе заседания оперативного штаба по организации обращения с ТКО, которое прошло в Координационном центре Правительства, передает пресс-служба РЭО.

Данные предложения РЭО направлены на то, чтобы повысить прозрачность и улучшить работу системы обращения с отходами.

На сегодняшний день в ФГИС УТКО зарегистрировано 25 139 единиц техники, используемой для вывоза ТКО. Из этого количества 1883 записи содержат неактуальную информацию и требуют либо исправления, либо удаления, поскольку связаны с операторами, которые уже прекратили свою деятельность. При этом 846 машин продолжают передавать данные о своем местоположении и используются на маршрутах, что требует обновления информации и внесения данных о новых операторах.

По 9755 единицам техники нет никаких замечаний, так как они регулярно передают данные о своем движении начиная с февраля текущего года.

В то же время 13 501 мусоровоз, зарегистрированный действующими операторами, не передавал данные о своем местоположении с начала февраля.

«По сути, половина мусоровозов, оснащенных необходимым оборудованием, не передают данные о своем перемещении. На основе этой информации был составлен рейтинг регионов, в котором 45 субъектов находятся в „красной зоне“, и в 27 из них ни один мусоровоз не передавал данные ГЛОНАСС с февраля 2025 года», — отметил Денис Буцаев.

Семь регионов были отнесены к «желтой зоне» с уровнем передачи данных от 20% до 51%, а 26 регионов — к «зеленой зоне» с уровнем выше 50%.

Лидером является Псковская область, где обеспечена 100% передача данных по всему транспорту, задействованному в вывозе ТКО. Оценка семи регионов затруднена из-за того, что их техника используется для вывоза отходов в нескольких субъектах, и по этим регионам будет проведена отдельная работа. «По остальным 13 501 единицам техники мы направим уведомления в соответствующие регионы с просьбой предоставить объяснения от операторов о причинах несоблюдения требований по предоставлению информации в ФГИС. Предлагается не учитывать в финансовом плане те транспортные средства, данные о перемещении которых отсутствуют», — заявил глава РЭО.

РЭО работает над изменениями в принципы формирования цен, согласно которым при расчете тарифов будет учитываться только та техника, которая реально работает на маршрутах и передает данные ГЛОНАСС в ФГИС УТКО.

Денис Буцаев также призвал регионы более активно заполнять территориальные схемы в ФГИС УТКО. С 1 января 2025 года вступают в силу новые Правила разработки территориальных схем, утвержденные Постановлением Правительства № 775. Теперь проекты территориальных схем должны размещаться в ФГИС УТКО для общественного обсуждения. Территориальные схемы должны обновляться каждый год до 1 августа в части схемы потоков и балансовых показателей, а утверждение возможно только после устранения замечаний РЭО и комиссии Минприроды России.

«Некоторые регионы жалуются на нехватку времени для разработки территориальной схемы. Учитывая необходимость актуализации территориальных схем до 1 августа 2025 года, мы разработали рекомендуемый график работ, который является достаточно напряженным. Прошу начинать работу над территориальной схемой как можно скорее», — подчеркнул Денис Буцаев.

Предложенный РЭО график предусматривает проверку и обновление данных по объектам обращения с ТКО и образованию отходов в марте, сбор данных по источникам образования ТКО и контейнерным площадкам, моделирование, расчет схемы потоков, балансов и тарифов в апреле, подготовку текстовой части территориальной схемы в мае, общественные обсуждения в июне и утверждение территориальной схемы в июле.

Проблемные регионы

Карачаево-Черкесская Республика, Амурская и Магаданская области, Забайкальский край, Республика Хакасия и Чукотский автономный округ не предоставили банковские гарантии, что создает препятствия для реализации дорожных карт.

«Этот вопрос уже поднимался ранее, и были замечания со стороны Генеральной прокуратуры. Предлагается, чтобы каждый из этих субъектов направил в штаб письменное объяснение за подписью губернатора о причинах непредоставления банковской гарантии. Мы, в свою очередь, направим обращения в Росприроднадзор и Генеральную прокуратуру с просьбой принять меры в связи с нарушением федерального законодательства об осуществлении деятельности региональным оператором без банковской гарантии», — заявил глава РЭО.

Камчатский край не утвердил дорожную карту по обеспеченности местами накопления ТКО и контейнерами. По 15 регионам РЭО направил замечания, и дорожные карты отправлены на доработку. При этом срок доработок по трем субъектам превысил 30 дней: это Пермский край, Республика Хакасия и Новосибирская область.