РЭО предложил инициативы по решению вопросов обращения с ТКО
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Российский экологический оператор предложил две инициативы на заседании межведомственной группы, которая решает вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами. Генеральный директор компании Денис Буцаев предложил обязать региональных операторов сообщать данные с весовых постов в федеральную систему учета отходов (ФГИС УТКО), сообщила пресс-служба РЭО.
Это поможет улучшить качество вывоза отходов и точнее оценить объемы отходов в стране, а также предотвратить образование нелегальных свалок. Также была представлена инициатива по усилению контроля за работой полигонов. Компания разработала проект Правил инвентаризации объектов размещения отходов, который уже рассматривается в Минприроды России. Предложения руководителя РЭО были поддержаны министром природных ресурсов России Александром Козловым.
Инициативы РЭО
- Усиление контроля работы полигонов
РЭО разработал Правила инвентаризации объектов размещения отходов, которые предполагают уменьшение интервала проведения инвентаризации полигонов с пяти до трех лет и проведение инвентаризации выведенных из эксплуатации полигонов раз в пять лет. Документ требует обязательной панорамной фото и видеосъемки для всех полигонов.
«Сейчас не хватает систематизированной информации о полигонах. Чтобы решить эту проблему, мы вместе с Минприроды России подготовили проект Правил инвентаризации. В правилах предлагается ввести фото и видеофиксацию для получения более полной информации о полигонах», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Он подчеркнул, что эти новые правила помогут внедрять современные технологии проверки полигонов, оцифровать данные, усилить надзор за полигонами и создать общую систему мониторинга их состояния. Документ позволит избежать переполненности полигонов и увеличить прозрачность ситуации на них, его планируется запустить с 1 сентября 2025 года.
При этом Денис Буцаев уточнил, что новое законодательство не будет касаться объектов размещения радиоактивных, биологических и медицинских отходов и полигонов, созданных до 2019 года без соответствующей документации.
Министр природных ресурсов Александр Козлов подчеркнул необходимость быстрой разработки и реализации этих правил.
- Контроль образования массы отходов
Еще одной инициативой было предложение, чтобы региональные операторы передавали весовые данные в федеральную систему ФГИС УТКО.
«Из 1342 объектов для обращения с ТКО только 211 передают данные. Это недопустимо, и требуется обеспечить передачу данных для точной оценки ситуации. Такая мера позволит создать прозрачную систему отслеживания отходов и избежать случаев, когда мусоровозы не доходят до сортировки, а сбрасывают мусор на свалки. Также это поможет правильно оценивать объем формируемых отходов через взвешивание мусоровозов», — сказал Денис Буцаев.
Он отметил, что наиболее активно данные передаются в таких регионах как Амурская, Калининградская, Калужская, Кировская, Липецкая, Смоленская, Самарская, Тюменская области и Республика Коми. В 35 регионах пока не обеспечена передача данных. Денис Буцаев поручил, чтобы к 1 января 2025 года данные во ФГИС УТКО поступали из всех регионов.
Общая повестка и мнения участников
«Поддерживаем инициативы РЭО по улучшению обращения с отходами. Считаем, что регионы должны активнее решать поставленные задачи. Будем следить за развитием ситуации в этой области на заседаниях», — отметил глава Минприроды России Александр Козлов.
На заседании участники также обсудили основные аспекты законопроекта о создании и содержании площадок для контейнеров ТКО. Этот законопроект уже рассматривается в Государственной Думе Российской Федерации.