РЭО предложил инициативы по решению вопросов обращения с ТКО

Российский экологический оператор предложил две инициативы на заседании межведомственной группы, которая решает вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами. Генеральный директор компании Денис Буцаев предложил обязать региональных операторов сообщать данные с весовых постов в федеральную систему учета отходов (ФГИС УТКО), сообщила пресс-служба РЭО.

Это поможет улучшить качество вывоза отходов и точнее оценить объемы отходов в стране, а также предотвратить образование нелегальных свалок. Также была представлена инициатива по усилению контроля за работой полигонов. Компания разработала проект Правил инвентаризации объектов размещения отходов, который уже рассматривается в Минприроды России. Предложения руководителя РЭО были поддержаны министром природных ресурсов России Александром Козловым.

Инициативы РЭО

Усиление контроля работы полигонов

РЭО разработал Правила инвентаризации объектов размещения отходов, которые предполагают уменьшение интервала проведения инвентаризации полигонов с пяти до трех лет и проведение инвентаризации выведенных из эксплуатации полигонов раз в пять лет. Документ требует обязательной панорамной фото и видеосъемки для всех полигонов.

«Сейчас не хватает систематизированной информации о полигонах. Чтобы решить эту проблему, мы вместе с Минприроды России подготовили проект Правил инвентаризации. В правилах предлагается ввести фото и видеофиксацию для получения более полной информации о полигонах», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он подчеркнул, что эти новые правила помогут внедрять современные технологии проверки полигонов, оцифровать данные, усилить надзор за полигонами и создать общую систему мониторинга их состояния. Документ позволит избежать переполненности полигонов и увеличить прозрачность ситуации на них, его планируется запустить с 1 сентября 2025 года.

При этом Денис Буцаев уточнил, что новое законодательство не будет касаться объектов размещения радиоактивных, биологических и медицинских отходов и полигонов, созданных до 2019 года без соответствующей документации.

Министр природных ресурсов Александр Козлов подчеркнул необходимость быстрой разработки и реализации этих правил.

Контроль образования массы отходов

Еще одной инициативой было предложение, чтобы региональные операторы передавали весовые данные в федеральную систему ФГИС УТКО.

«Из 1342 объектов для обращения с ТКО только 211 передают данные. Это недопустимо, и требуется обеспечить передачу данных для точной оценки ситуации. Такая мера позволит создать прозрачную систему отслеживания отходов и избежать случаев, когда мусоровозы не доходят до сортировки, а сбрасывают мусор на свалки. Также это поможет правильно оценивать объем формируемых отходов через взвешивание мусоровозов», — сказал Денис Буцаев.

Он отметил, что наиболее активно данные передаются в таких регионах как Амурская, Калининградская, Калужская, Кировская, Липецкая, Смоленская, Самарская, Тюменская области и Республика Коми. В 35 регионах пока не обеспечена передача данных. Денис Буцаев поручил, чтобы к 1 января 2025 года данные во ФГИС УТКО поступали из всех регионов.

Общая повестка и мнения участников

«Поддерживаем инициативы РЭО по улучшению обращения с отходами. Считаем, что регионы должны активнее решать поставленные задачи. Будем следить за развитием ситуации в этой области на заседаниях», — отметил глава Минприроды России Александр Козлов.

На заседании участники также обсудили основные аспекты законопроекта о создании и содержании площадок для контейнеров ТКО. Этот законопроект уже рассматривается в Государственной Думе Российской Федерации.