РЭО предлагает лишать регоператоров статуса из-за отсутствия ГЛОНАСС на мусоровозах

Российский экологический оператор выступил с предложением лишать региональных операторов их статуса, если они не предоставляют данные систем ГЛОНАСС в Федеральную государственную систему учета ТКО (ФГИС УТКО), передает пресс-служба РЭО.

Также предлагается изменить методику учета обработки, утилизации и захоронения отходов в стране. Эти инициативы были озвучены гендиректором РЭО Денисом Буцаевым на заседании штаба по обращению с ТКО, проходившем в Координационном центре Правительства.

«В ближайшее время функционал сверки данных мусоровозов и информации ГЛОНАСС будет внедрен в ФГИС УТКО. При этом отсутствие такой информации станет основанием для лишения региональных операторов их статуса. Мы считаем недобросовестными тех операторов, которые не предоставляют данные о движении мусоровозов и взвешивании, » — заявил Денис Буцаев.

Во ФГИС УТКО необходимо регистрировать данные не только о ТКО, но и о всех видах отходов, поступающих на соответствующие объекты.

Согласно приказу Минприроды, если на объекты поступают отходы других категорий, то необходимо вести раздельный учет их количества, а также доходов и расходов, связанных с их приемом.

«Целесообразной является организация системного контроля за соблюдением приказа, включая пересмотр порядка учета и мер ответственности. Александр Козлов, дополнительно к вашему предложению по исключению машин из тарифа, мы также предлагаем применять к неучтенным транспортным средствам меры, аналогичные тем, которые используются для автомобилей, выявленных на несанкционированных свалках. В случае повторного нарушения ставится вопрос об изъятии автомобилей, » — объяснил Буцаев.

Масса отходов должна учитываться на всех этапах их обращения на комплексных объектах — как при въезде, так и после сортировки перед захоронением.

Глава РЭО напомнил, что с 15 июня 2017 года все объекты обращения с ТКО обязаны быть оснащены средствами измерения массы отходов. C 1 декабря 2024 года вступило в действие требование ежедневной передачи данных весового контроля, а до 1 января 2026 года объекты обязаны быть полностью оснащены необходимым оборудованием для передачи данных.

В пяти регионах показатели захоронения также не достигнуты: Астраханская, Брянская, Калининградская, Омская и Ростовская области. В этих регионах, за исключением Омской области, уровень захоронения превышает 100% из-за утилизации накопленных отходов прошлых лет.

«На определенном этапе уровень захоронения снижается, поскольку отходы скапливаются на временных площадках. В последующий период, при выгрузке, этот показатель превышает 100%, что сложно объяснить и отрицательно сказывается на показателях. Такая неустойчивость мешает методической работе. Мы предлагаем учитывать этот фактор в методологии. В противном случае, в будущем мы снова столкнемся с ситуацией, когда уровень захоронения превышает 100%, » — отметил Буцаев.

Он резюмировал, что в 21 регионе РФ вовсе отсутсвует передача телеметрических данных. Это касается Москвы, Еврейской автономной области, Забайкальского края и других.