РЭО: по итогам экоолимпиады старшеклассники получат преимущества при поступлении в ведущие вузы

Победители экологической олимпиады для старшеклассников смогут рассчитывать на льготы при поступлении в ведущие университеты страны. Российский экологический оператор (РЭО) выступил партнером интеллектуальных состязаний, в рамках которых учащиеся 8–11 классов выполняли задания, максимально приближенные к реальным вызовам отрасли. Завершающий этап Московской олимпиады школьников по экологии принимал у себя РЭУ имени Г. В. Плеханова, сообщила пресс-служба РЭО.

Данное соревнование имеет второй уровень в перечне Российского совета олимпиад школьников, благодаря чему его победители и призеры могут получить существенные преференции при поступлении. В число престижных вузов, где предусмотрены такие льготы, входят МГИМО, Университет ИТМО, РОСБИОТЕХ и Плехановский университет. Авторами практико-ориентированных заданий выступили эксперты РЭО, которые подготовили для финалистов комплексные вопросы по таким направлениям, как изменение климата, обращение с отходами и принципы экономики замкнутого цикла.

«Олимпиада не только позволяет выявить сильнейших школьников, но и формирует интерес к профессиям в сфере экологии и устойчивого развития. Предоставление льгот при поступлении создает дополнительные возможности для подготовки кадров в отрасли обращения с отходами. Рассчитываем, что участники олимпиады в будущем выберут образовательные программы экологического профиля, в том числе реализуемые при участии РЭО», — отметили в пресс-службе РЭО.

Одним из наиболее показательных испытаний для юных экологов стала расчетная задача, связанная с определением углеродного следа алюминия — как первичного, так и полученного путем переработки. Участникам необходимо было проанализировать этапы жизненного цикла материала и дать оценку экологической эффективности его вторичного использования. Для успешного решения этого кейса школьникам требовалось владение инструментами экологических расчетов и глубокое понимание процессов декарбонизации промышленного производства.

Масштабное состязание объединило 4,5 тысячи финалистов, представляющих более 80 российских регионов. Проведение заключительного этапа было организовано на 16 различных площадках по всей стране, ключевую роль в этом сыграли ведущие университеты и партнеры мероприятия.

Для справки: публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена в соответствии с Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО заключается в создании и обеспечении комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. С 2025 года в стране стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его ключевых направлений поставлена задача сформировать экономику замкнутого цикла, что к 2030 году подразумевает достижение 100% сортировки всего объема ежегодно образующихся ТКО, сокращение доли захоронения отходов до 50% и менее, а также вовлечение в хозяйственный оборот не менее четверти отходов производства и потребления в роли вторичных ресурсов и сырья.