РЭО: ПНИПУ запустил конкурс «Большая разведка» с экотреком

Пермский политехнический университет, являющийся участником Консорциума «Экономика замкнутого цикла», запустил конкурс «Большая разведка», направленный на обучение и развитие инновационных и технологических проектов (стартапов). Один из треков конкурса посвящен экологии и разработкам для охраны окружающей среды, передает пресс-служба РЭО.

«ПНИПУ входит в Консорциум, созданный РЭО для подготовки узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержки педагогического и научного сообществ, внедрения новых технологий. Тем же целям отвечает и конкурс „Большая разведка“, который организовал университет. Более того, специалисты вуза принимали участие в создании модульной образовательной программы РЭО. И мы хотим призвать всех тех, у кого есть разработки в сфере экологии и смежных отраслях, принять участие в мероприятии ПНИПУ и получить возможность заявить о себе», — сообщила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Трек Chemical&GreenTech ориентирован на проекты, предлагающие инновационные технологии и продукты предприятиям химической отрасли, а также проекты в области охраны окружающей среды.

В конкурсе могут участвовать технологические предприниматели, студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты предприятий из всех регионов России. Принимаются инновационные проекты на разных стадиях развития — от идеи и НИОКР до прототипа и первых продаж.

Кроме того, в рамках конкурса пройдет корпоративный акселератор АО «ОДК», который предоставит стартапам возможность представить свои проекты крупным индустриальным заказчикам.

«Каждый участник акселератора получает уникальные возможности. Бизнес-акселератор выявляет перспективные проекты и помогает стартапам выйти на рынок и привлечь финансирование. Корпоративный акселератор, в свою очередь, решает технологические и кадровые задачи индустриальных партнеров, привлекая на промышленные предприятия талантливую молодежь», — подчеркнул руководитель акселератора «Большая разведка», директор Центра трансфера технологий ПНИПУ Владимир Постников.

Подать заявку можно до 23 мая 2025 года. Подробная информация и регистрация доступнына сайте.