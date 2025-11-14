сегодня в 13:56

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) обнародовала шорт-листы претендентов на Зеленую премию — 2025. Оргкомитет отобрал наиболее выдающиеся проекты в области экологии, которые поборются за победу в 11 номинациях, сообщате пресс-служба РЭО.

«В текущем году мы проводим юбилейную Зеленую премию. Интерес к конкурсу продолжает увеличиваться с каждым разом. Если в 2021 году было подано свыше тысячи заявок, то сегодня их количество возросло в разы. Мы наблюдаем активное вовлечение в экологическую повестку как граждан, так и бизнеса. Наши специалисты сформировали шорт-листы, куда вошли самые проработанные проекты, и именно из них жюри выберет победителей», — сообщили в пресс-службе РЭО.

Общий призовой фонд премии в 2025 году достиг 9,75 млн рублей. Лауреаты в номинации «Некоммерческие организации» будут награждены по 1 млн рублей. В категориях «Экологические центры» и «Экологические лидеры» предусмотрено по 500 тысяч рублей. Такой же размер премии установлен для победителей в номинациях «Экологическое предпринимательство» (партнер — компания «Хартия») и «Инициативы отраслевых компаний».

«В этом году в состав судейской коллегии вошли представители бизнес-сообщества, научной сферы, высших учебных заведений, общественных объединений и государственных органов. Мы модернизировали структуру конкурса — в ней появились две новые номинации: „Технологические и цифровые проекты“ и „Устойчивые практики в АПК“. Это демонстрирует развитие экологической повестки и внедрение технологических решений для достижения целей в сфере устойчивого развития», — прокомментировал PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Участникам, попавшим в шорт-листы номинаций «Экологические лидеры», «Некоммерческие организации», «Экологическое предпринимательство» и «Экологические центры», предстоит очная защита своих проектов, которая запланирована на 30 ноября в Москве.

Далее следует перечень номинантов по категориям:

Общественный трек

Экологические центры

— АНО «Агентство социальных проектов Красноярского края» (Красноярский край);

— АНО «Фабрика осознанной жизни» (Иркутская область);

— Благотворительный магазин «Густо» (Новосибирская область);

— ООО «Экосборка» (Санкт-Петербург);

— ООО «Ямал Экология» (Ямало-Ненецкий автономный округ);

— Центр устойчивого развития «Газон» (Кемеровская область);

— Центр экологического просвещения «Экоториум» ГБУ, НО «Экология Региона» (Нижегородская область);

— «Чулан» (Тюменская область);

— Экопункт ООО «Эко-Пронск» (Рязанская область);

— ООО «НемузейМусора» (Свердловская область);

Некоммерческие организации

— Архангельское региональное молодежное экологическое общественное движение «Чистый север — чистая страна»;

— АНО «Экосреда Новгородской области»;

— АНО «ЭкоКолыма»;

— АНО «Центр развития культурных, социальных, экологических и образовательных инициатив „Экология Культуры“;

— АНО «Центр развития добровольчества „Ямал — это люди“;

— АНО «Ярославский экологический центр „ЭкоЯР“;

— АНО «Друзья окружающего мира»;

— АНО «Центр развития и поддержки семьи „Росток“;

— АНО «Центр развития экологического добровольчества»;

— Воронежская региональная общественная организация «Центр экологической политики»;

— Калининградское областное общественное детское экологическое движение «Зеленая планета»;

— Липецкая региональная общественная молодежная добровольческая организация «Совет лидеров Липецкой области»;

— Пензенское региональное отделение «Всероссийского общества охраны природы»;

— Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал»;

— Фонд «Защиты китов»;

Экологические лидеры

— Горшков Алексей Андреевич, «Российское экологическое общество» (Республика Крым);

— Калачева Ирина Геннадьевна, автор и ведущая телеграм-канала «Зеленая барыня ESG» (Москва);

— Коваленко Дарья Александровна, «ЭкоДвижуха» (Республика Крым);

— Коткин Алексей Сергеевич, Дом Природы Алексея Коткина (Санкт-Петербург);

— Лаврова Анна Николаевна, автор блога «Экология жизни» (Москва);

— Лопата Александра Сергеевна, благотворительный фонд «СКБ Контур» (Свердловская область);

— Лопаткина Анна Валерьевна, депутат, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Республики Карелия (Республика Карелия);

— Муканов Самат Айткалиевич, АНО «СОМ» (Омская область);

— Муклаева Инна Евгеньевна, АНО «Чистый Алтай», руководитель (Республика Алтай);

— Пепенцева Наталья Викторовна, Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Центр природопользования и охраны окружающей среды» (НАО);

— Русецкая Анна Юрьевна, молодежный центр «Идея» (Республика Крым);

— Савицкая Ксения Олеговна, АНО «Муза» (Московская область);

— Фарафонов Игорь Викторович, руководитель АНО «НАШ СЛЕД» (Волгоградская область);

— Хохлова Татьяна Геннадьевна, соавтор проектов «Водорослям крышка», «Культура вещей», «ЭкологизАРТор» (Саратовская область);

— Трудкова Яна Валерьевна, Председатель регионального отделения движения «Экосистема» (Челябинская область);

Профессиональный трек

Экологическое предпринимательство

— ИП Мадумарова Ирина Радиевна, проект «FoodWaster»;

— ИП Лисицина Наталья Васильевна, проект «Дерево Памяти»;

— ООО «Зеленин», проект «Зеленые решения в области сельского хозяйства»;

— ООО «Бюро устойчивого развития», проект «99Recycle»;

— ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ», проект «Экологичный MOON»;

— Neo Mosaic;

— ИП Шафикова Лилия Ильдаровна, проект «Защити природу»;

— ООО «ЭкоТермоГрупп», «Производство полимерной лозы из вторичного полиэтилена»;

— Федеральная сеть СВОП маркетов «Давай меняться!»;

— ИП Синицына Валентина Николаевна, проект «Вторая жизнь старым резиновым покрытиям»;

— ООО «Заново»;

— ИП Ярошевский Сергей Сергеевич, проект «Студия переработки пластика „Реплавим“;

— ИП Маслов Алексей Юрьевич, проект «3D печать древесными отходами и вторичными полимерами»;

— ООО «Инновационная экологическая платформа», проект «Ecoplatform»;

— ООО «Синэкотех», проект «Cinerea Ecotech — Мусор в протеин!»;

— ИП Костюков Иван Васильевич, проект «Плавильня»;

— ООО «Мои Платежи», проект «Убери»;

— ИП Васильева Наталия Валерьевна, проект «#ЭКОМОРФОЗЫ»;

— LAB HOUSE, проект «Автономный дом Voyager»;

— ИП Коковкин Алексей Александрович, проект «Инфинити Пластик»;

Инициативы отраслевых компаний

— ООО «РОСА-1», проект «Межрегиональная система сбора отходов группы нефтепродукты и их утилизация»;

— ООО «РОСТтех», проект «Разделяй с нами»;

— ООО «Тюменское экологическое объединение», проект «Котосортировка»;

— ООО «Сибирское стекло», проект «Вместе — на зеленой стороне»;

— ООО «Эко-Сити», проект «ЭКОАссистент» в Республике Башкортостан»;

— ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области, проект «Охранять природу — значит охранять Родину»;

— ООО «Магнит», проект «Конкурс по сбору вторсырья среди детских учреждений „Экошкола“;

— ООО «Экология Т», проект «Экологическая акция „Макулатуру соберем и природу сбережем“;

— ООО «ЭкоИнтегратор», Акция «Переходи на зеленый!»;

— ООО «Региональная строительная компания», проект «Кот в мешке: достаем ответы на ваши вопросы»;

— ООО «Южный региональный оператор», проект «ЭкоПросвет»;

— ООО «Центр коммунального сервиса», проект «Анализ состояния контейнерных площадок с применением технологий ИИ»;

— АО «Невский экологический оператор», проект «Эколого-просветительские уроки»;

— ООО «ЛидерТекс», проект «Эко-кластер „Зеленая нить“;

— АО «Югра-Экология», проект «Образовательный проект „Сдавайте батарейки в Югре!“;

— АО «УК по обращению с отходами в ЛО», проект «Пластиковый бой среди СОШ Ленинградской области»;

— ООО «Нижэкология-НН», проект «Экобаскетботл, просвещение и озеленение, конкурс профмастерства»;

— АО «Экология», проект «Социально-экологический проект „Разделяем вместе“;

Корпоративные проекты (внутренние)

— ООО «Интернет Решения» (OZON): проект «Внутренние коммуникации_экологическая безопасность»;

— ООО «АВИСМА»: проект «ООО „АВИСМА“ на пути к экономике замкнутого цикла»;

— АО «ОЭЗ „Технополис Москва“: проект „Устойчивая инфраструктура“;

— ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»: проект «Город Развитие Экология Стабильность»;

— АО «Клиника Кивач»: проект «#KivachGreen»;

— АО ПОЛИЭФ: проект «Промышленный туризм АО ПОЛИЭФ»;

— Лемана ПРО, ООО «ЛЕ МОНЛИД»: проект «Замкнутый цикл: как отходы упаковочной пленки превратились в товары СТМ»;

— ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»: проект «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА И ДЕНЬ ЭКОЛОГИИ ПАО „ГАЗПРОМ НЕФТЬ“;

— АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“: проект „Зона устойчивого развития“;

— МТС: проект «ВДОХНОВЛЯЙ (СЯ)»;

— Greenway Global: проект «YouGreen — экологический марафон по обучению организации уборок территории»;

— ПАО Магнит: проект «Восстановление биоразнообразия Черного и Азовского морей»;

— ООО «Компания „Тензор“: проект „Зеленый и здоровый офис“;

— ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»: проект «Экологические акции и мероприятия ООО „ЛУКОЙЛ-УНП“ в 2025 году»;

— АО «Группа „СВЭЛ“: проект „Корпоративные сувениры СВЭЛ из отходов электрокартона“;

— Акционерное общество «КАУСТИК»: проект «Птичий дом»;

— Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат»: проект «Переработка деревоотходов в биоуголь»;

Корпоративные проекты (внешние)

— ООО «КЕХ еКоммерц» (АВИТО): проект «#ЯПомогаю»;

— Торговая сеть «Пятерочка»: проект «Фудшеринг в Мурманске»;

— ООО «МВМ» (М.Видео-Эльдорадо): проект «Умная переработка»;

— АО «Сочи-Парк»: проект «Береги планету — другой нету!»;

— АК «АЛРОСА» (ПАО): проект «Социально-экологические мероприятия»;

— ТЕХНОНИКОЛЬ: проект «Корпоративные инициативы в области переработки и экологического просвещения»;

— ООО «А Зет»: проект «Зеленая энергия GP»;

— Группа компаний Росводоканал: проект «ЭКОВолна 2.0»;

— АО «Кольская горно-металлургическая компания», Норникель: проект «Экопросвещение»;

— АО «Российский сельскохозяйственный банк»: проект «Сертификат „Посади деревья“ вместе с Россельхозбанком»;

— АО «Втор-Ком"ООО: проект «ЭкоФутбол»;

— «Бэст Прайс» (сеть Fix Price): проект «Программа социальной ответственности „Вместе для добрых дел“;

— ООО «Система ПБО», бренд «Вкусно — и точка»: проект «#МоеЭкоДело — объединяем ответственных предпринимателей!»;

— ООО ЭКОСТАР ПЛЮС: проект «Не просто вещь х Wildberries»;

— АО «Газпром-Медиа Холдинг»: проект «Программа корпоративного волонтерского центра „Росток добра“;

— ООО «ЗапСибНефтехим»: проект «Экологический рейтинг спортивных команд Тюменской области»;

— Благотворительный фонд HOFF: проект «Макулатурный марафон Uschool»;

— Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: проект «Экоточки Москвы»;

Образовательные проекты (школы, ссузы и учреждения ДО)

— ГБОУ РЦШО «ЗАВИДОВО», проект «Мастерская вторичной переработки. Разумный сбор»;

— МОУ «Горячинская средняя общеобразовательная школа», проект «Экологический терренкур в курортной местности Горячинск»;

— ООО «Нетология», проект «Волонтерство в зонах бедствия»;

— МБОУ «Мастахская СОШ им Н. П. Егорова», проект «Формирование экологического мышления населения с. Мастах»;

— МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Долинск Сахалинской области, проект «Биотехника культивирования тихоокеанских лососей Oncorhynchus keta, Oncorh»;

— МБОУ гимназия им. И. А. Бунина г. Воронежа, проект «Жить ЭкоЛогично»;

— МБУ «Многофункциональный центр по работе с семьей и молодежью „Доверие“ г. Ноябрьска, проект „Экокультура“;

— МАДОУ «Детский сад „Калейдоскоп“ Чусовского муниципального округа, семейный волонтерский проект „Доброка по наследству“;

— МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77» города Ижевска, проект «Реализация системы наставничества эковолонтеров-школьников»;

— МАДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» города Кемерово, проект «Зеленые росточки»;

— МАОУ гимназия № 40 имени Ю. А. Гагарина города Калининграда, экологический проект «Экосорока»;

— ГБОУ ДО Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования», региональный (открытый) социальный эколого-просветительский проект «Луондо»;

— ГБОУ ДО СО «Самарский областной детский эколого-биологический центр», проект «Экопросвет: Самарская область»;

— МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи», проект «Городской центр экологического воспитания МБУ ДО ДТДМ»;

— ГБОУ «Сокольская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», проект Детская агростанция «ДелоВсех»;

— АНО ДПО «инновационный центр „РОСТ“, проект „Практическая экология для дошкольников и младших школьников Южного Урала“;

— МБОУ ДО Городской дворец творчества «Академия талантов» города Новый Уренгой, проект «Городской экологический проект „ЭкоНУР 2.0“;

— МОУ СОШ № 14 города Тверь, проект «Дорога добра»;

— ГАУ ДО «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи им. В. П. Поляничко», проект дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ЭКОГУБЕРНИЯ»;

— ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», проект «Школа защитников природы»;

Образовательные проекты (высшие учебные заведения)

— ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», проект «Подготовка кадров в сфере устойчивого городского развития для Муниципальных собраний Республики Ганы»;

— ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», проект Научно-образовательный кластер «Ответственный бизнес»;

— ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова», проект «Экологический марафон»;

— ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова», комплексный экологический проект «Зеленый дозор»;

— ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина», проект «ECOteam RSU»;

— ФГАОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», проект создание кластера «Технологии защиты природы»;

— ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова», проект «ЭкоВектор: Путь к экологической трансформации»;

— ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова», проект «Ежегодная Эколого-патриотическая акция „Форт „Серая лошадь“;

— ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И. М. Губкина», проект «Экологический шаг»;

— ФБГОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», экопросветительский проект «НЕскучные ЭКОуроки»;

— ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», проект «Междисциплинарный курс „Экология урбанизированных ландшафтов“;

— ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО», проект «Экотон „Гиперпрыжок в устойчивое развитие“;

— ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», проект «Экологическая школа „ТРЭНД — Твое развитие: экология, наука, движение“;

— ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия», проект «Экологический союз Тверской ГСХА и проекты РСО»;

— ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», проект «Мусор в дело» — игровой путь к осознанному обращению с отходами»;

— ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)», проект «Зеленые практики: студенческий десант в Ахтубинск и Байконур»;

— ФГБОУ ВО «Российский Государственный Аграрный Университет — МСХА имени К. А. Тимирязева», проект «XII Московская Международная летняя экологическая школа (MOSES-2025)»;

— ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)», проект «Экология и устойчивое развитие транспорта»;

— ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», проект «VR тренажер Энергетическая утилизация твердых коммунальных отходов»;

— ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)», проект «Квалифицированные инженерные кадры для устойчивых низкоуглеродных систем»;

Устойчивые практики в АПК

— ООО «Агропромышленная Микробиология групп» (автор проекта: Виктория Гаязовна Закирова), проект: Инновации и биотехнологии в АПК;

— ООО «Природный ресурс», проект: Природный ресурс — AI-платформу для декарбонизации сельского хозяйства;

— ООО «Агроспектр» (автор проекта: Александр Сергеевич Кожихов), проект: Мобильная лаборатория для анализа почв и грунтов;

— ООО «Экополис» (автор проекта: Анастасия Горина), проект: Высокотехнологичный питомник «Экополис»;

— Авторы проекта: Вивайос Сото, Кристиан Хайме, проект: Переработка-выработка энергии посредством инновационной системы и процессов;

— Богдановичское ОАО «Огнеупоры» (автор проекта: Елизавета Сергеевна Бекешкина), проект: Системы экосорбции КВАЛИСОРБ — российские инновации для очистки воды;

— АНО «Институт устойчивого развития поселений» (автор проекта: Руслан Игоревич Исаков), проект: AgroCCS;

— Азово-Донской филиал ФГБУ «Главрыбвод» (автор проекта: Диана Васильевна Ловита), проект: Сохранение популяции особо ценных осетровых видов рыб;

— ООО «Селеста» (автор проекта: Дарья Сергеевна Карпенко), проект: Солнечный полив;

— АО «Кольская горно-металлургическая компания» (автор проекта: Анжелика Сергеевна Бортник), проект: Полноцикловая технология с применением искусственных гнезд-инкубаторов икры;

Технологические и цифровые проекты

— ООО «Эпурамат-Рус» (автор проекта: Павел Геннадьевич Попов), проект: Энергоэффективные технологии аэросепарационной очистки воды;

— ООО «Первый завод гальванических элементов» и ООО «НЭК-Инновации», проект: Создание экосистемы замкнутого цикла производства и переработки алкалиновых;

— ООО «ЭРОН» (автор проекта: Сергей Эдуардович Майборода), проект: Рециклинг отработанных масел в масла с низким углеродным следом;

— ООО «ЭКОСТЭРКУС» (автор проекта: Юрий Михайлович Микляев), проект: Эффективная и экологичная переработка органических отходов в ценный продукт;

— ООО «Эттон-Центр» (ГК «Эттон»), проект: ИИ для логистики раздельно собираемых отходов;

— ИП Кучма Андрей Владимирович, проект: Универсальная система искусственного интеллекта AURA для отслеживания выбросов;

— АО «Сибур — Химпром» (автор проекта: Мария Георгиевна Лунькова), проект: Автоматический экологический мониторинг;

— ООО «ЮИОНИКА+» (автор проекта: Рустам Сайрамбаевич Утешев), проект: Разработка средств пожаротушения полигонов ТКО — «биореакторов»;

— АО «Терра Тех» (автор проекта: Лариса Александровна Львова), проект: Комплекс геосервисов «Цифровая Земля»;

— ООО «Эко-градиент» (автор проекта: Юрий Филиппович Хрипко), проект: Технология переработки активных водоканальных и парковых илов в удобрение;

— ОКАПОЛ (автор проекта: Владислав Луковецкий), проект: Модификаторы OKABOND для вторичной переработки трудносовместимых полимеров;

— ООО «ММК-УГОЛЬ» (автор проекта: Артем Майер), проект: Очистка сточных вод и использование НДТ для увеличения объема угля;

— РЕСЭКОТЕХ (автор проекта: Глеб Олегович Иванов), проект: Технология глубокой переработки промышленных отходов;

— МТС (автор проекта: Полина Михайловна Кровякова), проект: «Калькулятор цифрового экологического следа»;

— ООО «Лиматех» (автор проекта: Екатерина Зубкова), проект БИОПРИНТЕХ;

— ГУП «Мосгортранс» (автор проекта: Ольга Викторовна Маркова), проект: Цифровизация на транспорте: ЭПЛ, автозарядка и мобильное приложение;

— ООО «Терматор» (автор проекта: Александр Павлович Яковлев), проект: Гидропиролизные установки парового крекинга;

— ООО «СИМПЛ КАМПАНИ» (автор проекта: Ирина Борисова), проект: программный продукт для анализа надежности и прогнозирования отказов промышленного оборудования;

— ООО «Естественные технологии» (автор проекта: Елизавета Сергеевна Томилова), проект: Минерально-целлюлозный сорбент AG Sorb для ликвидации разливов нефти;

— Моторвагонное депо Отрожка, Юго-Восточная дирекция моторвагонного подвижного состава (автор проекта: Алексей Валерьевич Чалый), проект: применение энергосберегающих пленок на МВПС.

ППК «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная миссия — построение в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в РФ начал действовать новый национальный проект «Экологическое благополучие», пришедший на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до уровня не более 50% и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.