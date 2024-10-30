РЭО определил регионы с нехваткой контейнеров для ТКО

Российский экологический оператор определил регионы с нехваткой контейнеров для твердых коммунальных отходов (ТКО). В числе наименее обеспеченных регионов оказались Карачаево-Черкесия, Бурятия, Дагестан, Ингушетия и Тыва, передает пресс-служба РЭО.

В Карачаево-Черкесии на 38% меньше контейнеров, чем необходимо (из 1500 единиц), в Дагестане — на 49% (из 17 724), в Ингушетии — на 44% (из 547 единиц). Информация по Бурятии и Тыве отсутствует. Дефицит площадок для контейнеров в КЧР достигает 61% (из 1700), в Дагестане — 46% (из 5162), в Ингушетии — 64% (из 322), в Бурятии и Тыве — по 65% (из 6972 и 1110 соответственно). Между тем, 15 регионов лидируют по наличию контейнеров.

Эти данные, полученные в результате регулярного мониторинга обеспеченности ТКО в регионах, представил Российский экологический оператор. Итоги мониторинга были оглашены на заседании рабочей группы, занимающейся вопросами обращения с отходами.

В России активно изучается текущее состояние системы обращения с ТКО, с акцентом на наличие контейнеров и площадок для них. Руководство РЭО обозначило регионы с недостаточной обеспеченностью: Карачаево-Черкесия, Бурятия, Дагестан, Ингушетия и Тыва.

Успешно решают эту проблему другие регионы: Амурская, Архангельская, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Московская, Нижегородская, Омская, Свердловская области и некоторые другие, включая Ненецкий автономный округ.

Данные для анализа ситуации берутся из Федеральной государственной информационной системы, что позволяет выявлять регионы с особо заметными отклонениями от средних показателей. Среднее по России значение этих показателей — 8,9 площадок и 17,9 контейнеров на тысячу человек, тогда как средний дефицит достигает 16% и 19% соответственно.

Замгендиректор РЭО по правовым вопросам Алексей Макрушин указал на недостаточное взаимодействие и осведомленность некоторых регионов о своих проблемах в этом направлении.

Власти регионов вместе с местными администрациями должны разработать дорожную карту по увеличению количества контейнерных площадок и самих контейнеров. Это поможет избежать накопления отходов в не предусмотренных для этого местах и обеспечит лучший контроль за их хранением.