РЭО объявил об изменениях в расширенной ответственности производителей

Согласно новым правилам, утилизация упаковки будет увеличена до 55%. Повысится и экосбор, новые правила отчетности также вступят в силу в этот период. Об этих изменениях сообщил Российский экологический оператор.

«Закон, улучшающий механизм РОП, начал действовать с 1 января 2024 года. С 2025 года начнут применяться новые нормы для утилизации упаковки. В настоящий момент эти нормы составляют 10%-45% в зависимости от типа упаковочного материала, но в следующем году они увеличатся до 55% для всех упаковок. Производители обязаны выполнять требования РОП: либо самостоятельно утилизировать отходы, используя свои мощности, либо обратиться к проверенным утилизаторам из реестра РЭО, или же заплатить экосбор. Стоит заметить, что ставки экосбора также возрастут с 2025 года. Это значительный шаг для достижения национальных целей, ведь ставки не пересматривались с 2015 года. Улучшение механизма РОП является важной составляющей построения экономики замкнутого цикла, которая ориентирована на уменьшение образования отходов и их захоронения на полигонах», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Утилизация упаковки

Закон № 451-ФЗ, направленный на улучшение системы РОП, был принят в августе 2023 года и вступил в действие 1 января 2024 года. Он возлагает обязательства по утилизации упаковки на ее производителей.

С 1 января 2025 года производители должны будут обеспечивать утилизацию 55% массы произведенной, а также ввезенной на территорию РФ упаковки из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) или из стран-участниц ЕАЭС.

Кроме того, к 2026 году будет увеличено требование до 75% упаковки, а к 2027 году — до 100%. Таким образом, 55% утилизации устанавливается в качестве стандарта до конца 2025 года.

Администраторы экосбора

С 2025 года повышаются ставки экологического сбора: на 15% к предыдущему году, к 2026 году — на 8% по сравнению с 2025 годом и на 4% в 2027 году по сравнению с 2026 годом.

Отчетность

До 15 апреля 2025 года начнётся предоставление отчётности по новым правилам, что потребует ее согласования с Федеральной таможенной службой (ФТС) и налоговой (ФНС).

Отчеты должны быть согласованы с данными из других государственных систем, таких как ФНС, ФТС, Росстат, ГИС «Промышленность», «Меркурий», система маркировки «Честный знак» и другие. Отчетность будет проверяться через единую федеральную информационную систему учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ).