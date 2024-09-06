РЭО объявил начало регистрации на РЭФ-2024

Российский экологический оператор запустил регистрацию на Российский экологический форум (РЭФ), который состоится с 7 по 9 октября в Московской области. Зарегистрироваться могут участники Молодежного дня и деловой программы, а также представители СМИ, сообщила пресс-служба РЭО.

«Российский экологический форум — это крупнейшее событие в области управления отходами, нацеленное на освещение всего спектра задач по развитию инфраструктуры страны. РЭФ предоставляет открытую площадку для диалога между представителями отрасли и смежных сфер, а также между бизнесом, органами власти и общественными организациями. Основной задачей форума является поиск эффективных решений для создания комплексной системы управления отходами и формирования экономики замкнутого цикла», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках РЭФ 7 октября пройдет Молодежный день, включающий лекции, воркшопы и сессии, в том числе пленарную, посвященные экологическому активизму, проектной деятельности и созданию экоцентов.

Главной темой форума станет пятилетие реформы обращения с отходами. Пленарное заседание на эту тему пройдет 8 октября. Деловая программа форума будет проходить 8 и 9 октября, охватывая широкий круг тем, таких как расширенная ответственность производителей (РОП), инвестиции, цифровизация, территориальные схемы, экомониторинг, работа региональных операторов и другие. Также на площадке форума будут проходить заседания объединений, созданных при участии РЭО.

Регистрация на РЭФ-2024 доступна всем желающим и проводится на сайте Российского экологического оператора. Подробности о деловой программе будут опубликованы позднее.

РЭФ проводится ежегодно с 2021 года. Форум собирает на своей площадке представителей государственных органов, специалистов отрасли, предпринимателей и общественных деятелей. Более подробная информация о мероприятии доступна на сайте Российского экологического оператора.