РЭО объявил экологическую семью 2024 года.

В категории «Экологическая семья» на Зеленой Премии победителями стали Надежда Квасова, ее муж Сергей и их дочь Варвара из города Рузы в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

«2024 год объявлен годом семьи, и мы решили включить в Зеленую Премию новую номинацию — „Экосемья“. Каждая поданная заявка удивляла и вдохновляла. Выбрать было сложно, но победила семья Надежды Квасовой. Они своим примером показывают, что забота об экологии начинается с каждого. Их вклад в защиту планеты и следование экологическим принципам вдохновляет окружающих в Рузе. Теперь об этом узнает вся страна», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В 2018 году Надежда и Сергей организовали проект «Школа раздельного сбора отходов» для экологического просвещения. Это бесплатные выездные занятия и мастер-классы по раздельному сбору мусора, которые проводятся в интерактивном формате и подходят для людей всех возрастов. «Школа» приезжает по заявкам граждан и учреждений с собственным оборудованием: уроки сопровождаются яркой презентацией и наглядными материалами, а также показом сортировки отходов.

«Зеленая премия — больше, чем просто конкурс. На примере представленных проектов видно, что каждый может вложить свой вклад в защиту природы. Мне особенно радостно вручать награды в номинации „Экологическая семья“, где представлены вдохновляющие примеры. Все участники проявили себя настоящими экоактивистами, заинтересованными в защите родной природы и внедрении полезных экологических практик», — подчеркнул исполнительный директор ООО «Хартия» Алексей Куртишвили.

Семья Квасовых ежегодно устраивает субботники, акции, уборки и проводит экологические квесты для детей из лагерей дневного пребывания Рузы, а также заботится о благоустройстве воинских захоронений в округе, включая заброшенные могилы участников Великой Отечественной войны.

«Мы регулярно посещаем форумы и площадки для открытых диалогов: международный форум „Экология“; фестиваль Eco Friendly Fest; международную выставку „ЭкоГородЭкспо“. Также участвуем в экологических конкурсах и пополняем домашнюю библиотеку книгами о экологии, раздельном сборе и экологичном образе жизни. Все полезные экопривычки мы внедрили в нашу жизнь», — поделилась Надежда Квасова.

Семья принимает участие во Всероссийской акции по уборке побережий от мусора «Вода России» («Берег добрых дел»), в акции по поддержке зимующих птиц «Покормите птиц зимой», ежегодной экологической патриотической акции «Сад памяти» и региональных акциях по посадке леса, «Наш лес. Посади свое дерево» и «Лес Победы»; в акциях по сбору макулатуры «Бум Батл» и «V Единстве Zа Победу».