Российский экологический оператор провел торжественную церемонию награждения лауреатов Зеленой премии — 2025. На конкурс поступило свыше семи тысяч проектов от бизнеса, некоммерческих и волонтерских объединений, а также от активных граждан и блогеров. Победители разделили призовой фонд в размере 9,75 млн рублей. Итоги премии размещены на сайте РЭО, а сама церемония состоялась в Национальном центре «Россия», сообщила пресс-служба РЭО.

«Пять лет назад, когда этот проект был только в планах, мы верили, что он обязательно найдет отклик в умах и сердцах людей, которым небезразлична судьба нашей планеты. И как в дальнейшем показала практика, мы были абсолютно правы. Год от года мы получаем большое количество заявок на участие в Премии. С одной стороны, нашим уважаемым членам жюри действительно нелегко отбирать лучших из такого количества проектов, ведь все они очень достойные. А с другой стороны, мы видим, что огромному количеству людей и организаций небезразлично чистое будущее нашей страны», — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Генеральный директор РЭО Ирина Тарасова уточнила, что по результатам отбора отметили наградами 34 лауреата в 11 категориях. Они смогут использовать полученные средства для развития своих начинаний. Также второй год подряд стипендии присуждают студентам ведущих российских вузов.

«Таким образом, Зеленая Премия становится реальным механизмом финансовой поддержки волонтеров, молодых специалистов и создателей экологических инициатив. Я хочу поблагодарить всех участников Зеленой Премии и всех граждан России, кто настойчиво и системно занимается вопросами экологии. Всех, кто не словом, а делом призывает к экологически осознанному поведению», — пояснила Ирина Тарасова.

В 2025 году соревнование проходило по общественному и профессиональному трекам в номинациях: «Некоммерческие организации», «Экологические центры», «Экологические лидеры», «Образовательные проекты» (школы, ссузы и допобразование), «Образовательные проекты» (вузы), «Технологические и цифровые проекты», «Устойчивые практики в АПК», «Экологическое предпринимательство», «Инициативы отраслевых компаний», «Корпоративные проекты (внутренние)» и «Корпоративные проекты (внешние)».

Размер денежных призов составил: по одному миллиону рублей — трем победителям среди некоммерческих организаций; по 500 тысяч рублей — лауреатам в категориях «Экологические центры», «Экологические лидеры», «Экологическое предпринимательство» и «Инициативы отраслевых компаний». Дополнительно пять участников научно-практической конференции «Экономика замкнутого цикла — молодежный взгляд» удостоены стипендий по 150 тысяч рублей.

Оценку проектов проводили эксперты из крупнейших российских корпораций, общественных объединений, высших учебных заведений и отраслевых институтов.

Список победителей:

Устойчивые практики в АПК

АО «Кольская горно-металлургическая компания», полноцикловая технология с применением искусственных гнезд-инкубаторов икры.

Образовательные проекты (школы, ссузы и учреждения ДО)

1 место — ООО «Нетология», волонтерство в зонах бедствия;

2 место — ГБОУ ДО СО «Самарский областной детский эколого-биологический центр», проект «Экопросвет: Самарская область»;

3 место — ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», проект: Школа защитников природы.

Образовательные проекты (высшие учебные заведения)

1 место — ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова», экологический марафон;

2 место — ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова», комплексный экологический проект «Зеленый дозор»;

3 место — ФГАОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», создание кластера «Технологии защиты природы» на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Технологические и цифровые проекты

1 место — ООО «Первый завод гальванических элементов» и ООО «НЭК-Инновации», создание экосистемы замкнутого цикла производства и переработки алкалиновых батареек;

2 место — АО «Терра Тех», комплекс геосервисов «Цифровая Земля»;

3 место — ООО «Естественные технологии», минерально-целлюлозный сорбент AG Sorb для ликвидации разливов нефти.

Инициативы отраслевых компаний

1 место — ООО «ЛидерТекс», экокластер «Зеленая нить»;

2 место — ООО «РОСА-1», межрегиональная система сбора отходов группы нефтепродукты и их утилизация;

3 место — АО «Югра-Экология», образовательный проект «Сдавайте батарейки в Югре!».

Корпоративные проекты (внутренние)

1 место — Лемана ПРО, ООО «ЛЕ МОНЛИД», проект «Замкнутый цикл: как отходы упаковочной плёнки превратились в товары СТМ»;

2 место — ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», переработка деревоотходов в биоуголь;

3 место — АО «КАУСТИК», птичий дом;

3 место — ПАО Магнит, восстановление биоразнообразия Черного и Азовского морей.

Корпоративные проекты (внешние)

1 место — торговая сеть «Пятерочка», фудшеринг в г. Мурманск;

2 место — ООО «КЕХ еКоммерц» (АВИТО), проект «#ЯПомогаю»;

3 место — АО «Российский сельскохозяйственный банк», проект: Сертификат «Посади деревья» вместе с Россельхозбанком.

Экологические центры

1 место — Центр Экологического просвещения «Экоториум» ГБУ, НО «Экология Региона» (Нижегородская область);

2 место — Благотворительный магазин «Густо» (Новосибирская область);

3 место — Центр устойчивого развития «ГАЗОН» (Кемеровская область).

Экологические лидеры

1 место — Трудкова Яна Валерьевна (Челябинская область);

2 место — Коваленко Дарья Александровна (Республика Крым);

3 место — Муклаева Инна Евгеньевна (Республика Алтай).

Некоммерческие организации

1 место — АНО «ЭкоКолыма»;

2 место — Архангельское региональное молодежное экологическое общественное движение «Чистый Север — Чистая страна»;

3 место — Липецкая региональная общественная молодежная добровольческая организация «Совет лидеров Липецкой области».

Экологическое предпринимательство

1 место — федеральная сеть СВОП маркетов «Давай меняться»;

2 место — Neo Mosaic;

3 место — студия переработки пластика «Реплавим».

Партнерами премии выступили: ООО «Экомашгрупп», ПАО Сбербанк, ООО «Хартия», певица Нюша, АО «НЭО», Группа ЭкоЛайн, ПАО «Сибур».

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевая миссия — создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие», пришедший на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». Одно из его направлений предусматривает формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, снизить их захоронение до 50% и вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов.