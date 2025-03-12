РЭО назвал типичные ошибки при подаче документов для реестра утилизаторов

В Российском экологическом операторе (РЭО) обозначили наиболее часто встречающиеся недочеты в документах, подаваемых для регистрации в качестве утилизирующей организации. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

По данным РЭО, основная причина отказов при включении в реестр утилизаторов — недостаточная тщательность при подготовке пакета документов. Многие компании пренебрегают проверкой соответствия предоставляемой документации установленным нормативам, что приводит к отклонению их заявок. Для помощи бизнесу РЭО организовал серию онлайн-семинаров, на которых разбираются типичные ошибки, возникающие при подаче заявлений.

«Реестр утилизаторов является важным механизмом для обеспечения прозрачности и надежности в сфере переработки отходов. Только зарегистрированные в нем компании имеют право оказывать услуги по выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров», — подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В настоящее время в реестре зарегистрировано более ста организаций, успешно прошедших строгую проверку. Росприроднадзор и РЭО рассмотрели свыше 1400 заявок, значительная часть которых не соответствовала установленным требованиям. «Сложно выделить какую-то одну, наиболее распространенную ошибку, но прослеживаются определенные тенденции: заявители часто недостаточно внимательны при проверке заявлений и сопутствующих материалов. Нередко встречаются технические несоответствия, например, расхождения в типах оборудования, указанных в заявлении, техническом паспорте и технологическом регламенте. Как правило, большинство организаций успешно устраняют эти недочеты после нескольких попыток», — отметил глава РЭО.

Среди часто встречающихся ошибок — несоблюдение требований к информации, содержащейся в технологическом регламенте. Зачастую отсутствует необходимая документация на продукцию, либо заявленное оборудование не позволяет произвести необходимый продукт утилизации в соответствии с технической документацией.

Проблемы возникают и с документами, подтверждающими право собственности на оборудование, когда юридически не доказано законное владение.

Специалисты РЭО нередко обнаруживают ошибки в расчетах мощности оборудования, когда она определяется без учета технологических пауз, графика работы персонала и использования промышленных отходов, образующихся в процессе утилизации.

При выездных проверках основные сложности возникают при оценке работоспособности оборудования.

«Имели место случаи, когда сотрудники Росприроднадзора и РЭО обнаруживали на объекте неисправное или не подключенное оборудование, либо его поломку в момент проведения проверки. В таких случаях включение в реестр утилизаторов невозможно, и процедуру приходится повторять, включая повторную проверку документов и выезд на место. Как правило, при повторных оценках работоспособность подтверждается, и организация успешно включается в реестр», — добавил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

В марте РЭО запустил серию вебинаров, посвященных вопросам РОП, где, в частности, рассматривается процесс включения в реестр утилизаторов.