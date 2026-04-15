РЭО напомнил россиянам об основах экологической грамотности

15 апреля отмечается День экологических знаний. В этой связи РЭО рассказывает об основных образовательных и просветительских проектах в сфере экологии и обращения с отходами, которые размещены на ресурсах РЭО для свободного использования, сообщает пресс-служба компании.

Один из таких проектов — образовательная платформа «Зеленая школа». Это серия интерактивных уроков для учеников 1–11 классов. Такой курс поможет школьникам легко и просто ответить на ключевые вопросы: чем мусор отличается от отходов, что нужно делать, чтобы они превращались во что-то полезное, и как жить, чтобы не загрязнять планету.

Для школьников старших классов, студентов и участников добровольческих движений также разработан проект «Дневник эковолонтера». Курс включает 12 онлайн-уроков и направлен на развитие компетенций в сфере экологического волонтерства. Программа знакомит с основными направлениями добровольческой деятельности в экологической сфере.

Для самых маленьких доступен анимационный проект «Помощники Земли». Это серия коротких мультфильмов, которые весело и доступно рассказывают детям об экологии, разумном потреблении, сортировке и переработке отходов.

Для тех, кто хочет углубить свои познания в сфере экологии, разработан онлайн-проект — «Зеленый курс». Он включает 20 онлайн-уроков от экспертов РЭО и представителей отраслевых предприятий. Обучение посвящено вопросам обращения с отходами и развитию экономики замкнутого цикла. Курс полностью бесплатный, продолжительность одного урока — 30 минут. На курсе рассматриваются вопросы регулирования отрасли обращения с ТКО, развития инфраструктуры переработки, внедрения цифровых решений, расширенной ответственности производителей.

Также реализуется модульная образовательная программа по обращению с отходами в экономике замкнутого цикла. Программа включает 10 учебных модулей, созданных совместно с ведущими вузами страны, и направлена на формирование профессиональных компетенций в отрасли обращения с отходами.

Цели программы — формирование системы непрерывной подготовки кадров для отрасли, развитие образовательной и научной деятельности вузов в сфере экологии и экономики замкнутого цикла.

«Мы реализуем целый комплекс просветительских программ, направленных на повышение экологической грамотности и развитие профессиональных компетенций в сфере обращения с отходами. Наши проекты охватывают все возрастные группы — от малышей до старшего поколения, и помогают сделать экологические знания понятными и доступными для каждого. При этом они ориентированы и на разные профессиональные сообщества, формируя системный подход к экологическому просвещению», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Подробная информация об этих и других образовательных программах размещена на сайте РЭО в разделе «Просвещение».