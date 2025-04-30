РЭО: мусорящим в майские праздники грозит штраф до 3 тысяч рублей

В преддверии майских праздников ППК «Российский экологический оператор» предупредил граждан о возможных штрафах до 3 тысяч рублей за выбрасывание мусора в непредназначенных для этого местах. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

«На майских праздниках особенно важно соблюдать простые, но эффективные правила экологичного поведения, чтобы сохранить чистоту в лесах, парках и на дачах. В первую очередь — убирайте за собой отходы, не оставляйте их на земле: соберите все в пакеты и выбросите в ближайшие контейнеры. Если поблизости нет мусорных баков — заберите отходы с собой в город. Напоминаем, что за несанкционированный выброс отходов гражданам грозит штраф до трех тысяч рублей. Каждый собранный пакет — это вклад в сохранение природы. Экологичное поведение начинается с уважения к окружающей среде», — подчеркнули в пресс-службе ППК РЭО.

В компании напомнили, что за несанкционированное размещение отходов установлены штрафные санкции. Согласно статье 8.2 КоАП РФ, за выброс мусора в неположенном месте физическим лицам грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей, должностным — от 10 до 30 тысяч, ИП — от 30 до 50 тысяч, а организациям — от 100 до 250 тысяч рублей. Также возможно приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Во время пикников рекомендуется отказаться от одноразовых изделий — посуды, пакетов и бутылок. Лучше использовать многоразовые аналоги: термосы, контейнеры, металлические приборы, тканевые сумки, многоразовые бутылки, складные миски и экомешочки.

Для жарки шашлыков выбирайте специально оборудованные площадки. Не разводите костры в запрещенных местах и не сжигайте мусор — это опасно и противоречит закону. По статье 20.4 КоАП РФ нарушение правил сжигания отходов или травы может повлечь штраф до 15 тысяч рублей.

Если вы обнаружили несанкционированную свалку, сообщите о ней через сервис «РЭО Радар». Чтобы принять участие в уборке, можно найти ближайшие экологические акции на карте платформы «Уберу», где также указаны пункты приема вторсырья и экобоксы.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная задача РЭО — создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года вместо завершившегося в 2024 году нацпроекта «Экология» стартовал новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение их захоронения до 50% и переработку не менее 25% отходов производства и потребления во вторичное сырье.