РЭО: мощности производства мусоровозов в Смоленске выросли до 500 машин

На смоленском предприятии нарастили мощности по выпуску мусоровозов до 500 единиц в год. «Завод КДМ» ввел в эксплуатацию новый цех, площадь которого превышает 1,4 тыс. кв. м. Ежемесячно здесь планируют выпускать от 40 до 50 единиц спецтехники, что позволит увеличить годовое производство со 200 до 500 машин, сообщила пресс-служба РЭО.

Примерно 35% российского парка мусоровозов сегодня нуждается в обновлении из-за высокой степени износа. Увеличение объемов выпуска отечественной техники предоставляет регионам расширенный выбор для закупок, ускоряет обновление автопарков и позволяет снизить эксплуатационную нагрузку на устаревшие машины. Это, в свою очередь, напрямую влияет на надежность и бесперебойность вывоза твердых коммунальных отходов.

«Открытие нового производственного цеха позволит заводу повысить скорость и объем производства, а также оптимизировать процессы сборки мусоровозов. Для отрасли это значимый шаг в развитии отечественного производства техники. Кроме того, спецтехника предприятия входит в программу льготного лизинга, в рамках которой регионы могут приобрести мусоровозы на более выгодных условиях», — подчеркнули в пресс-службе РЭО.

Завод в Смоленске занимается выпуском мусоровозов с 2019 года. Предприятие производит свыше 40 различных модификаций техники, используя любые базовые шасси. В текущем году завод отгрузил 200 машин в 34 субъекта РФ, а также в страны СНГ.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена в соответствии с Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главная цель — создание целостной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в стране. С 2025 года в России стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача по формированию экономики замкнутого цикла, что подразумевает к 2030 году сортировку 100% всего объема ежегодно образующихся ТКО, сокращение доли захоронения отходов до 50% и вовлечение в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в роли вторичных ресурсов и сырья.