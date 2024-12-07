РЭО изучил 93 проекта территориальных схем в 43 регионах России

Российский экологический оператор изучил 93 проекта территориальных схем в 43 регионах России. В 21 регионе были выявлены проблемы с планированием потоков отходов и предприятий по управлению твердыми коммунальными отходами, что ставит под угрозу сроки выполнения мусорной реформы в этих местах, сообщила пресс-служба РЭО.

«Эксперты РЭО обнаружили, что в 21 регионе намеченные планы не позволяют достичь национальных целей по 100% обработке твердых коммунальных отходов и уменьшению объема их захоронения. Или же данные в территориальных схемах не дают возможности сказать, что такие цели будут достигнуты. Проще говоря, эти 21 регион рискуют не достичь полного сортирования и снижения захоронения на 50% к 2030 году из-за неправильного проектирования инфраструктуры для обращения с отходами в территориальных схемах», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

К регионам, попавшим в зону риска, относятся Белгородская и Владимирская области, город Севастополь, Кабардино-Балкария, Калининградская и Костромская области, Красноярский край, Омская, Оренбургская и Пермская области, республика Башкортостан, Бурятия, Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия, Саратовская и Сахалинская области, Смоленская, Ульяновская, Хабаровский край, и Ханты-Мансийский автономный округ.

В июне 2024 года Правительство России приняло постановление № 775, которое утверждает новейшие правила разработки и обсуждения территориальных схем обращения с отходами производства и потребления. Эти правила вступят в силу с 1 января 2025 года.

Например, новые правила устанавливают порядок проведения общественных обсуждений проектов территориальных схем, а также определяют, какие органы и организации будут их рассматривать, включая предмет экспертизы со стороны РЭО.

Кроме того, новые правила касаются утверждения проектов территориальных схем без учета предложений и замечаний. Если орган исполнительной власти региона их отклоняет, то их обязательно рассмотрит специальная комиссия, созданная Минприроды России при участии представителей РЭО. Утверждение проекта территориальной схемы без заключения этой комиссии об отсутствии разногласий будет возможно лишь по решению регионального правительства.