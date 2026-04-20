РЭО: более 300 добровольцев приняли участие в субботнике в Можайске

При поддержке Российского экологического оператора в подмосковном Можайске 18 апреля состоялся флагманский субботник «Мы за чистоту», организованный Федеральным агентством по делам молодежи и Движением «Экосистема». Участие в мероприятии приняли свыше 300 добровольцев, которым важны вопросы экологии, сохранения родной земли и природы, сообщила пресс-служба РЭО.

Волонтеры в течение дня благоустроили и очистили территорию у Братской могилы на Крепостном валу Можайского Кремля. Они также покрасили бордюры, ограждения и вазоны. Активисты привели в порядок макет белокаменного Кремля, установили лавки на пешеходной тропинке от входных ворот до Никольского собора, провели обрезку кустарников и клумб, а также высадили туи, сирени и ели.

«Субботники позволяют не только благоустроить территорию, но и сформировать экологическую культуру среди населения, особенно — молодежи. Такие акции объединяют людей и показывают, что забота о природе начинается с несложных действий. Мы поддерживаем инициативы, которые вовлекают жителей в экологическую повестку и делают участие в ней доступным для каждого», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана 14 января 2019 года Указом Президента. Главная задача РЭО — формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. С 2025 года в России реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образуемого объема ТКО, захоронение не более 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот минимум 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и ресурсов.