РЭО: абитуриенты РЭУ имени Плеханова получат дополнительные баллы благодаря олимпиаде по экологии

В рамках Плехановской олимпиады для школьников впервые представлено направление «Экология», соорганизатором которого выступил Российский экологический оператор. Этот новый профиль даст участникам возможность более глубоко изучить вопросы экологии, устойчивого развития и актуальные аспекты природоохранного регулирования. РЭУ им. Г. В. Плеханова является участником Консорциума «Экономика замкнутого цикла», учрежденного Российским экологическим оператором, сообщила пресс-служба РЭО.

«Для нас важно, что российские школьники получают доступ к качественной олимпиадной подготовке в сфере экологии. Формирование экологической культуры, понимание принципов рационального обращения с ресурсами и отходами — это и есть основа ответственного потребления. Профиль „Экология“ поможет ребятам попробовать свои силы в реальных практических задачах, познакомит с актуальной экологической повесткой и даст возможность заработать дополнительные баллы при поступлении в университет», — пояснила гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

Плехановская олимпиада организуется с 2010 года и на сегодня включает девять направлений: русский язык, экономика, предпринимательство, иностранные языки, финансовая грамотность, экология, информатика, журналистика и беспилотные авиационные системы. Три из них — экономика, русский и иностранные языки — включены в Перечень олимпиад Минобрнауки РФ, что предоставляет абитуриентам льготы при зачислении в университеты.

«Плехановская олимпиада проводится с 2010 года. Многолетний опыт проведения олимпиады, как в головном вузе в Москве, так и на региональных площадках, а также в вузах-партнерах, что позволяет продвигать олимпиадное движение по всей России и за ее пределами. Участие в Плехановской олимпиаде позволяет раскрыть потенциал школьников и демонстрирует стремление тысяч учеников со всех уголков страны повышать уровень знаний», — отметила декан факультета Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии» Валентина Дианова.

Задания в рамках экологического профиля разделены на три блока:

Общая экология — трофические цепи, круговороты веществ, взаимосвязь экологии и общества; Специальная экология — экологичный транспорт, возобновляемые источники энергии (ВИЭ), оценка воздействия на окружающую среду, экологическое просвещение; Правовые аспекты — основные нормативные документы, государственная экологическая политика и современные векторы регулирования.

Олимпиада состоит из трех этапов: регистрация (с 1 октября по 19 января), заочный отборочный тур (с 17 ноября по 26 января) и очный заключительный тур (с 9 по 31 марта). Для регистрации необходимо перейти по предоставленной ссылке.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Главной миссией РЭО является построение в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в РФ началась реализация нового национального проекта «Экологическое благополучие», который пришел на смену нацпроекту «Экология», завершившемуся в 2024 году. В одном из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.