РЕН ТВ: киллер Леша Солдат не выйдет по УДО

В Левобережный районный суд Липецка не поступало прошение Леши Солдата об УДО

Источник РЕН ТВ опроверг информацию о том, что киллеру Леше Солдату одобрили условно-досрочное освобождение.

Ранее в СМИ появились сообщения, что заключенный, настоящее имя которого Алексей Шерстобитов, исправился и готов выйти на волю. В пользу этого решения якобы высказались в администрации колонии, где отбывает наказание киллер.

Отмечалось, что прошение об УДО для Леши Солдата якобы направили в суд Липецка. Сам Шерстобитов уверял, что готов отправиться на СВО.

В РЕН ТВ заявили, что сообщения о том, что киллер получил одобрение от администрации ИК-2 на УДО, являются фейком. Левобережный районный суд Липецка подтвердил, что информация о прошении не поступала.