Киллеру Леше Солдату одобрили условно-досрочное освобождение

Mash: киллер Леша Солдат может выйти на свободу по УДО

Одному из наиболее известных киллеров в РФ - Леше Солдату - одобрили условно-досрочное освобождение. Администрация колонии высказалась за это решение, вскоре пройдет суд, где вынесут окончательный вердикт, сообщает Mash .

Руководство исправительной колонии №2 в Липецкой области уверено, что Алексей Шерстобитов успешно исправился. Его можно выпустить на волю.

Прошение об УДО для Леши Солдата направили в суд Липецка. Там планируют принять решение по поводу условно-досрочного освобождения в течение нескольких месяцев.

Леша Солдат подчеркивает, что готов отправиться служить даже в зону спецоперации. При этом всего несколько лет назад он настраивал других сидельцев против СВО. Однако его позиция резко поменялось.

Шерстобитов был «в штате» у медведковской и ореховской ОПГ в качестве киллера. На его счету 12 доказанных убийств и покушений. Освободить мужчину должны были в 2029 году.

Ранее в корпусе, где сидит Леша Солдат в ИК-2 в Липецкой области, изъяли несколько мобильных телефонов.