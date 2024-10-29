В камере одного из опаснейших киллеров России нашли мобильники

Массовую проверку на наличие запрещенных предметов организовали в ИК-2 в Липецкой области. При этом в корпусе, где сидит один из самых опасных киллеров России Леша Солдат (Алексей Шерстобитов), изъяли несколько кнопочных мобильных телефонов, сообщает SHOT .

Мобильники там были несмотря на то, что в здании за заключенными установлен особый контроль, их в цех сопровождают по очереди. При этом сейчас в колонии наблюдается нехватка оперативного персонала и постовых.

В день пропажи инструментов из цеха в ИК сразу забили тревогу. Сотрудники колонии начали искать пропавшее, но проверка в блоке не дала результатов, так как украденное заключенные спрятали на улице.

Когда был обнаружен побег шестерых осужденных, то начальник колонии не рассказал о случившемся в УФСИН региона. Он рассчитывал найти беглецов собственными силами.

В октябре из ИК-2 сбежали шестеро заключенных. Все они были осуждены за особо тяжкие преступления (убийства, грабежи, разбои, наркотики и изнасилование) и являлись выходцами из стран Средней Азии. Мужчины полгода рыли тоннель для побега. Пятерых сбежавших задержали.