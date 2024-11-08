Ремонт центра детского творчества «Открытие» в Куровском идет полным ходом

сегодня в 15:42

В Орехово-Зуевском округе ведется капитальный ремонт центра детского творчества «Открытие», который расположен в Куровском, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Изначально строители столкнулись с проблемой подтопления фундамента грунтовыми водами, решение которой отняло дополнительно время. Сейчас нагоняют темпы: завершены фасадные и кровельные работы, а также лестничные марши.

Основные силы теперь сконцентрированы на внутренней отделке, в том числе прокладке инженерных коммуникаций, по завершению которых приступят к финишным работам по покраске стен, устройству потолков и покрытия полов.

Максим МАРКОВ, генеральный директор компании «Эконом-Строй»: «Была сложность из-за подтопления подвала. Пришлось откапывать фундамент частями — из-за этого срок у нас затянулся. Основная задача — закончить инженерные сети. Параллельно начинаем выкрашивать стены и финишное покрытие делать, класть линолеум и делать потолки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.