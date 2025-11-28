Ремонт фельдшерско-акушерского пункта в с. Рождествено скоро завершится

Ремонт ФАП в селе Рождествено муниципального округа Истра, который обеспечивает медицинское обслуживание более 12000 жителей самого села и окрестных деревень, близится к завершению. Работы планируется закончить уже в декабре, что значительно улучшит условия оказания медицинской помощи для тысяч пациентов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Обновление помещения ФАПа стало важным событием для всего округа. Ремонт идет поэтапно. Уже завершена внутренняя черновая отделка и фасадные работы.

Полностью заменены крыльцо и тамбур. Для удобства маломобильных граждан установлен современный и комфортный пандус;

В данный момент идет электромонтаж и отделочные работы. На этой неделе проводятся шпатлевочные работы, а также приступают к установке дверей;

Ожидается монтаж противопожарного оборудования. Следующим этапом станут потолочные работы.

На время ремонта для жителей организован временный формат медицинского обслуживания. С понедельника по субботу с 8:00 до 12:00 работает мобильная амбулатория. Она расположена в ЖК «Новоснегиревский», на Сиреневом бульваре, рядом с административным зданием. Прием детей ведется в поликлинике пгт. Снегири.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.