Ремонт дороги в Шувое округа Егорьевск планируют завершить до 25 октября

В поселке Шувое округа Егорьевск продолжается капитальный ремонт участка улицы Советской протяженностью 2,7 км. В рамках выездного «часа дорог» объект посетил глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Работы, начатые 4 августа, идут с отставанием от первоначального графика. Выполнено лишь 60% работ по устройству корыта и щебеночного основания. Это недостаточный темп. Такой ход событий нас абсолютно не устраивает. В адрес подрядчика уже направлены две официальные претензии», — отметил глава.

Согласно новому графику, все работы по щебеночному основанию должны быть завершены до 22 октября, а укладка асфальтобетонного покрытия — до 25 октября. Сейчас на объекте трудится бригада из 7 человек.

«Хочу донести до всех жителей поселка и до подрядчика четкую и однозначную позицию: мы держим этот объект на особом, ежедневном контроле. Задача — получить к концу октября качественную новую дорогу», — заявил Дмитрий Викулов.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.