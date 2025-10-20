Ремонт дорог на 14 участках завершат в Коломне до конца сезона

Сезон дорожного ремонта близится к финалу. На территории Городского округа Коломна продолжаются работы на 14 участках, в том числе в Подлужье, Воловичах, Сергиевском, Парфентьеве и Мячкове. Завершат обновление муниципальных трасс до конца осени, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» уже сформирован предварительный план ремонта автомобильных дорог округа на 2026 год, об этом сообщил глава муниципалитета Александр Гречищев. Он поздравил дорожные службы с профессиональным праздником, который отмечается ежегодно в третье воскресенье октября.

«Благодаря программам нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы входим в число округов-лидеров по развитию дорожной отрасли. В этом году в Коломне обновим более 85 км автомобильных дорог — это рекордные для Подмосковья цифры. За безопасность и качество, содержание и ремонт дорог в Городском округе Коломна отвечают более 500 человек. Благодарю дорожные службы за активную, напряженную работу, профессионализм и преданность делу», — отметил Александр Гречищев.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории муниципалитета составляет более 1288 км.

