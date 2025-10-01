Ремонт берегоукрепления реки Волги обеспечит безопасность жителей Рыбинска

В городе Рыбинск Ярославской области в рамках федерального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» проходит ремонт на левом берегу реки Волги, передает пресс-служба Росводресурсов.

С ходом работ ознакомились заместитель начальника управления планирования и реализации водохозяйственных программ Федерального агентства водных ресурсов Ирина Горобчук, исполняющая обязанности министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева.

Гидротехническое сооружение на Набережной Космонавтов, построенное в 1972 году, за годы эксплуатации пострадало от паводков и ливневых стоков. Размыв основания вызвал смещение конструкций в сторону Волги, и значительная часть объекта оказалась в аварийном состоянии.

На объекте уже выполнен значительный объем демонтажных работ. Полностью разобраны лестничные спуски, которые оказались неремонтопригодными — в будущем их заменят на новые монолитные конструкции с перильным ограждением. Также демонтированы железобетонные водоотводные лотки, плиты покрытия, откосные плиты, шпунтовая стенка, ростверк. Частично засыпаны щебнем и песком тело сооружения. Кроме того, начаты работы по антикоррозионной защите шпунта и устройству нового шпунтового ряда, а также приступили к монтажу ливневых очистных сооружений и винтовых свай.

«Защита населения от наводнений — одна из ключевых задач нашего ведомства. Проект по берегоукреплению левого берега реки Волги в Рыбинске можно назвать комплексным, так как финансирование многих работ, в том числе по благоустройству, обеспечивается за счет средств субъекта Российской Федерации», — отметила замначальника управления планирования и реализации водохозяйственных программ Росводресурсов Ирина Горобчук.

С 2024 по 2026 годы в Рыбинске реализуют масштабную защиту левого берега реки Волги. Росводресурсами в Ярославскую область на реализацию проекта уже направлено порядка 200 млн рублей. Из них свыше 52 млн рублей в 2024 году, и более 151 млн в 2025 году.

«Правительством области совместно с Росводресурсами и администрацией Рыбинска разработан план мероприятий по снижению рисков негативного воздействия вод до 2035 года. Сейчас уже построено три объекта берегоукрепления и проведен капитальный ремонт гидротехнического сооружения. Берегоукрепление левого берега Волги позволит предотвратить разрушение берегов, которое идет постепенно со времен постройки водохранилищ. Сумма предотвращаемого ущерба составит порядка 1,1 млрд рублей», — рассказала и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева.

Инженерное сооружение обеспечит комплексную безопасность городской инфраструктуры. Оно защитит от затопления многоквартирные дома, автомобильную дорогу, инженерные коммуникации и линии электропередач. Кроме того, проект предотвратит дальнейшее разрушение гидротехнических сооружений и обеспечит безопасность более 500 местных жителей.

Работы ведутся без нарушения сроков — берегоукрепление планируется завершить в августе 2026 года, что не только повысит безопасность района, но и создаст привлекательную рекреационную зону для жителей и гостей города.