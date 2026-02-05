«Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы»: как правильно делать массаж собакам

Массаж собакам — это широко известная и проверенная временем методика физиотерапевтического воздействия, доступная для выполнения даже в домашних условиях. Он находит применение в различных ситуациях: от помощи в восстановлении после хирургических вмешательств и травм до обычного уменьшения мышечного напряжения. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с РИАМО рассказал, как правильно делать массаж домашним животным.

«Важно учитывать, что массаж не заменяет основное лечение — это дело ветеринарного врача. Но он может помочь снять мышечное напряжение, улучшить кровообращение, а также укрепить связь между человеком и собакой, что не менее важно. Однако у этой безобидной, казалось бы, процедуры существуют свои противопоказания. Поэтому при наличии диагностированных заболеваний лучше обязательно проконсультироваться со специалистом», — сказал Голубев.

Основные принципы

По словам Голубева, рекомендуется проводить массаж спустя 1,5-2 часа после приема пищи. Важно, чтобы собака находилась в спокойном состоянии и доверяла человеку. Все движения должны быть плавными, без излишнего давления. Кинолог отметил, что нельзя забывать наблюдать за реакцией питомца: при возникновении дискомфорта процедуру следует прекратить.

К числу очевидных противопоказаний относятся острые воспалительные процессы, наличие открытых ран, повышенная температура, новообразования. При необходимости проведения массажа в послеоперационный период или во время беременности необходима консультация ветеринарного врача.

Методы и приемы

Поглаживание — нужно выбрать тихое и удобное место, предпочтительно с ровной поверхностью, например, коврик. Собака располагается в комфортной для нее позе, а человек начинает поглаживать ее ладонью от головы к хвосту, давая ей привыкнуть к прикосновениям. На этом этапе питомец может изменить положение тела, чтобы занять более удобное. Даже этой простой техники может быть достаточно для достижения релаксации.

Мягкое разминание — это более интенсивный метод, который предполагает легкое захватывание кожи и ее массирование как при замешивании теста. Для более глубокого воздействия можно захватывать не только кожу, но и мышцы, особенно в области бедер и лопаток. Этот прием эффективно снимает напряжение после активной прогулки.

Похлопывание — легкими и быстрыми движениями кончиками пальцев постукивайте по мышцам. Важно воздействовать только на мышечную ткань, избегая области ребер, позвоночника и суставов. Эта техника оказывает тонизирующий эффект, стимулирует, но может не всегда нравиться собаке.

Зоны, требующие особого внимания

Нежный массаж ушей доставляет собакам огромное удовольствие и является отличным способом быстро подготовить питомца к процедуре и снять стресс. Массаж подушечек лап можно совместить с нанесением защитного средства для предотвращения образования трещин. Эту процедуру рекомендуется проводить после каждой прогулки.

В завершение массажа обязательно похвалите собаку и угостите ее лакомством. Подобные процедуры не только помогают расслабить питомца, уменьшить мышечное напряжение и облегчить болевые ощущения, но и служат отличным способом укрепить доверие, а также приучить его к спокойному отношению к стрижке когтей и посещениям грумера.

