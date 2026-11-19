Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов готовит специалистов для урегулирования социально-трудовых споров. Об их работе рассказала ректор Лариса Пасешникова, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Факультет конфликтологии готовит специалистов, которые прогнозируют, анализируют и урегулируют конфликты в социально-трудовой сфере. По словам ректора, их главная задача — поддерживать социальный мир и стабильность. Выпускники работают в органах государственной власти, профсоюзах и крупных корпорациях.

«Это специалисты, которые помогают находить решения там, где, казалось бы, их нет», — пояснила Лариса Пасешникова.

Университет начал историю в 1926 году как Школа профсоюзного движения и в этом году отмечает столетие. Его учредитель — Федерация независимых профсоюзов России. С 2008 года вуз при поддержке федерации, Министерства труда и Министерства науки и высшего образования России системно изучает социально-трудовые конфликты. В исследованиях участвуют студенты и аспиранты.

Пасешникова также сообщила о планах внедрять программы и технологии, ориентированные на практику. Вуз усилит междисциплинарный подход, чтобы выпускники могли решать задачи на стыке разных областей.

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