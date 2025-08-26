Ректор МГИМО, почетный гражданин Подмосковья Анатолий Торкунов отмечает юбилей

Он также является членом президиума совета при президенте РФ по науке и образованию, председателем Общественной палаты Московской области, сопредседателем Координационного совета российско-французского форума гражданских обществ «Трианонский диалог», членом коллегии МИД России.

Торкунов родился 26 августа 1950 года в Москве. Окончил МГИМО в 1972 г. Изучал корейский и английский языки. В 1971–1972 гг. находился на дипломатической службе в Пхеньяне.

В 1974 г. Торкунов был назначен помощником ректора МГИМО. В 1977 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. В 1977–1983 гг. занимал должности старшего преподавателя, доцента кафедры истории и культуры стран Азии и Африки, декана по работе с иностранными учащимися, проректора по международным связям.

В 1983–1986 гг. Торкунов находился на дипломатической службе в Вашингтоне. В 1986 г. был избран деканом факультета международных отношений, в 1989 г. назначен первым проректором МГИМО. В 1992 г. избран ректором МГИМО.

В 1995 г. Торкунову присвоена степень доктора политических наук. В мае 2008 г. избран академиком Российской академии наук.

Под руководством Торкунова в МГИМО была проведена коренная модернизация учебного процесса, появились новые кампусы и учебные корпуса, университет вошел в высшие строчки мировых рейтингов. С 2015 г. в его состав включен Одинцовский филиал (Московская область), который готовит высококлассных специалистов различных направлений подготовки.

С 2017 г. Торкунов возглавляет Общественную палату Московской области, на заседаниях которой обсуждаются важные социальные и экономические проблемы Подмосковья, поддерживаются общественные инициативы.

Торкунов отмечен многими российскими и иностранными государственными наградами, в том числе: орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы, французским орденом Почетного легиона, орденом Республики Корея «За дипломатические заслуги». Торкунов — почетный гражданин города Сеула, заслуженный работник дипломатической службы РФ.

Постановлением губернатора Подмосковья от 30 сентября 2020 года № 424-ПГ Торкунову присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».