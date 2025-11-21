Ректор Гжельского госуниверситета из Раменского принял участие в открытом диалоге по психологии

Ректор Гжельского государственного университета Д. С. Сомов принял участие в открытом диалоге «Психологи — Победе!», который прошел в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие состоялось накануне Дня психолога и в честь знаменательной даты — 140-летия со дня основания Российского психологического общества. Денис Сергеевич рассказал о большой работе, проводимой в Гжельском государственном университете по поддержке участников СВО и членов их семей, о проекте «Уголь земли Русской», а также о портретах участников СВО в фарфоре.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Салаватовна Гумерова отметила, какой значительный вклад вносят российские психологи в поддержку психологического благополучия населения нашей страны. Она поздравила с профессиональным праздником, официально учрежденным в 2023 году Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

В ходе мероприятия декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, президент Российского психологического общества, член-корреспондент РАН, академик РАО, профессор Юрий Петрович Зинченко представил сборник «Психологи — Победе». В него вошли труды, отражающие опыт выдающихся советских психологов в период Великой Отечественной войны. Разработки А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина, А. Р. Лурии, Н. А. Бернштейна, С. Л. Рубинштейна, А. В. Запорожца и других психологов по восстановлению высших психических функций выдержали проверку времени и являются мощным фундаментом для развития реабилитационной психологии.

Это событие объединило представителей профессионального сообщества, Министерства здравоохранения РФ, Министерства просвещения РФ, регионов, вузов, профессионалов-психологов, ученых и практикующих специалистов, став платформой для глубокого обсуждения актуальных проблем и перспектив дальнейшего развития отечественной психологии.

