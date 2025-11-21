Рекордное количество пластика сдали на переработку жители Коломны на экомарафоне

Коломна возглавила рейтинг участников марафона «Экологические игры-2025», установив рекорд по сбору пластика. Жители округа сдали на переработку почти тонну отходов — 988 кг. Итоги проекта подвели в рамках торжественного мероприятия, приуроченного к Всемирному дню вторичной переработки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Акция проходила с апреля по октябрь. Проект, который призван привлечь жителей к раздельному сбору отходов, охватил 12 городов Подмосковья. Всего в марафоне приняли участие более 1000 человек.

Коломенцы сдавали накопленные отходы в передвижной пункт приема пластика — специальный экомобиль, получая за это бонусные баллы. Потратить их можно на покупки в магазинах популярной торговой сети.

«Пластик создан руками человека. Природа не знает, как с этим бороться. Только человек, создавший его, знает, как его переработать, сделать что-то полезное или утилизировать», — поделился консультант акции и эковолонтер из Коломны Дмитрий Зюзин.

Весь собранный пластик получит вторую жизнь — его уже отправили на переработку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.