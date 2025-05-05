Реконструкцию стадиона «Спартак» в Луховицах завершат к концу года

В Луховицах продолжается реконструкция стадиона «Спартак». Работы ведутся по губернаторской программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и по народной программе партии «Единая Россия». Реконструкция завершится в конце 2025 года, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ход работ проверили глава округа ЛуховицыСергей Тимохин и депутат Мособлдумы Максим Коркин.

«Реконструкция „Спартаку“ требовалась. С годами трибуна стала аварийной. Подрядчики не стали ее восстанавливать, а снесли, и теперь возводят новую», — отметил Сергей Тимохин.

На стадионе появится трибуна на 1,5 тыс. человек. Она будет крытой, так что болельщикам, которые придут смотреть на «Спартак» мотогонки на льду или соревнования по другим видам спорта, дождь и снег не грозят.

Под трибуной строители оборудуют административные офисы, спортивные и тренажерные залы, раздевалки.

Футбольное поле сделают с искусственным покрытием, так что здесь можно будет проводить соревнования областного и федерального значения. Еще проект предусматривает парковку, беговые дорожки, универсальную спортплощадку, шумозащитный экран.

«Реконструкция ведется хорошими темпами. Строители занимаются монолитными работами, прокладывают коммуникации. Впереди еще много работы», — подчеркнул Максим Коркин.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.