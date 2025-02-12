Реконструкцию площади Молодежная проведут в Наро-Фоминске в 2025 году

Проведение работ по реконструкции площади Молодежная начнется в Наро-Фоминске, как только установится стабильная весенняя погода, сообщает пресс-служба администрации округа.

Цели задуманного — максимально современно благоустроить центральную городскую площадь для проведения культмассовых мероприятий и, конечно, ежедневных прогулок горожан. В связи с этим в текущем году мероприятия, приуроченные к празднованию 80-летия Великой Победы, пройдут в Центральном парке имени В. В. Воровского. Также на площади будет установлен монумент памяти. Он станет еще одним символом Наро-Фоминска и его знаковым местом.

Реконструкция фонтана, возведение теневого навеса, павильона для творческих мероприятий, установка игровых комплексов для разных возрастных групп — далеко не полный перечень запланированного.

У Дворца бракосочетания, где рождаются новые семьи нарофоминцев, в Саду влюбленных на Аллее любви, появится дерево счастья. А на площади Свободы, у храма Наро-Фоминска, где сейчас стоит знаковое дерево, заменят брусчатку и проведут реконструкцию тротуара и лестницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.