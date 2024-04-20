Реконструкцию парка Мира в Коломне планируют завершить осенью

Качество работ по благоустройству проверили депутат Государственной думы Никита Чаплин, глава городского округа Коломна Александр Гречищев и председатель Совета депутатов муниципалитета Николай Братушков.

Масштабное обновление любимого всем «зеленого оазиса» стартовало летом прошлого года. Работы ведут в рамках Президентского проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Парк Мира в Коломне — одна из визитных карточек города. С этим местом у горожан связано множество воспоминаний. При проектировании постарались учесть все пожелания жителей. Здесь будут дорожки, велосипедные и лыжные маршруты, игровые площадки для детей, сцена и модернизированный фонтан, а для любителей спорта — воркаут и скейт-площадка. Каждый парк, сквер или набережную благоустраиваем так, чтобы проводить там время было комфортно и интересно в любое время года», — подчеркнул депутат Чаплин.

На всей территории обновляют дорожно-тропиночную сеть, системы освещения. На территории будут установлены камеры видеонаблюдения и парковая мебель: скамейки, перголы, теневые навесы, урны. Вблизи функциональных зон высадят кустарники и деревья.

«Сейчас строители завершают модернизацию фонтана, готовят будущую сцену, обустраивают пешеходные дорожки. Особого внимание требуют работы по реставрации входных арок и забора по периметру парка, все выявленные недочеты должны быть устранены до конца сдачи объекта», — заключил Гречищев.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.