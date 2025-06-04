Реконструкцию набережной в парке Талалихина Подольска выполнили на 85%

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов проверил ход благоустройства набережной в парке имени Виктора Талалихина в Парковом микрорайоне. Работы выполнены на 85%, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Это одно из самых популярных общественных пространств округа, и его обновление имеет особое значение. Работы выполнены на 85%, идем с опережением графика. Большинство элементов уже установлены. На детской и спортивных площадках наносим второй слой резинового покрытия, продолжаем устройство дорожно-тропиночной сети, монтаж восьмой лестницы и пирса, работы по освещению и озеленению», — сказал Артамонов.

Он отметил, что продолжит регулярный контроль хода благоустройства как лично, так и при участии профильных служб. Перед администрацией округа строит задача, чтобы каждый двор, сквер, площадь, улица становились комфортными, безопасными и современными. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подольске последовательно реализуют проекты благоустройства, ориентируясь на запросы жителей и стремясь сделать округ территорией высокого качества жизни.

Работы в парке Талалихина проводят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.