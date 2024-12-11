Реконструкцию Кучинского лесопарка обсудили с жителями Балашихи

Заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин встретился с жителями в гимназии № 1 и обсудил благоустройство Кучинского лесопарка, которое стартовало в 2024 году, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы рассчитаны на три года. Первый этап, захватывающий благоустройство участка от Разинского шоссе до исторической усадьбы Горенки, близится к завершению. В настоящее время строители обустраивают дорожно-тропиночную сеть, устанавливают камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион», монтируют наружное освещение и электроснабжение.

Максим Сидоркин ответил на вопросы жителей и отметил, что новое место отдыха будет соответствовать самым современным стандартам благоустройства региона.

Кучинский лесопарк площадью 115 гектаров считается самым большим лесопарком в Балашихе. Он был создан в 1935 году, с 1970-х был заброшен. Первый субботник по очистке территории лесопарка прошёл здесь в 2012 году, два года спустя тут отремонтировали дорогу. Реализация нового проекта благоустройства позволит лесопарку стать частью единого туристического маршрута от усадьбы Горенки до сквера Ветеранов на Звездной улице в микрорайоне Новый Свет.

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