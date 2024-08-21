Реконструкция ВЗУ в селе Каринское завершится в IV квартале текущего года

Подготовительный этап выполнен: демонтированы старые резервуары, водонапорная башня и тепловые сети. Сейчас на ВЗУ идет монтаж каркаса новых резервуаров чистой воды, также рабочие приступают к установке оборудования в здании водоочистки. Как сообщил глава городского округа, полностью все работы завершат в 4-м квартале текущего года.

«Сегодня проверили, как продвигается реконструкция ВЗУ в селе Каринское. Это очень важный объект для жителей села: водозаборный узел обслуживает более 1,5 тысяч человек — подаёт воду в 12 жилых домов и на три социальных объекта. Подрядчик подготовил основание для насосной станции с водоочисткой, залил фундаментную плиту новых резервуаров чистой воды, сейчас рабочие „вяжут“ каркас из арматуры. Далее будет устанавливаться перекрытие. Также начинается монтаж технического оборудования — емкостей для очистки воды. Рассчитываем, что подрядчик завершит все работы до конца октября. Крайний срок — начало ноября этого года», — сообщил Андрей Иванов.

В инспекции также приняли участие директор спортивной школы Звенигорода Владимир Любовицкий, депутаты Геннадий Гарькавый, Станислав Улитин и Дмитрий Александров.

Водозаборный узел в селе Каринское был построен в 1978 году, он состоял из 2 скважин и водонапорной башни. В ходе реконструкции ВЗУ оснастят современными установками безреагентной системы очистки воды «АЭРОМАГ». Они позволяют удалять примеси, неприятные запахи, а также поддерживают допустимый уровень железа, марганца и жесткости воды.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.