Реконструкция ВЗУ в селе Каринское завершится в IV квартале текущего года
Фото - © Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход реконструкции водозаборного узла в селе Каринское. Работы на объекте проводятся в рамках профильной программы губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Подготовительный этап выполнен: демонтированы старые резервуары, водонапорная башня и тепловые сети. Сейчас на ВЗУ идет монтаж каркаса новых резервуаров чистой воды, также рабочие приступают к установке оборудования в здании водоочистки. Как сообщил глава городского округа, полностью все работы завершат в 4-м квартале текущего года.
«Сегодня проверили, как продвигается реконструкция ВЗУ в селе Каринское. Это очень важный объект для жителей села: водозаборный узел обслуживает более 1,5 тысяч человек — подаёт воду в 12 жилых домов и на три социальных объекта. Подрядчик подготовил основание для насосной станции с водоочисткой, залил фундаментную плиту новых резервуаров чистой воды, сейчас рабочие „вяжут“ каркас из арматуры. Далее будет устанавливаться перекрытие. Также начинается монтаж технического оборудования — емкостей для очистки воды. Рассчитываем, что подрядчик завершит все работы до конца октября. Крайний срок — начало ноября этого года», — сообщил Андрей Иванов.
В инспекции также приняли участие директор спортивной школы Звенигорода Владимир Любовицкий, депутаты Геннадий Гарькавый, Станислав Улитин и Дмитрий Александров.
Водозаборный узел в селе Каринское был построен в 1978 году, он состоял из 2 скважин и водонапорной башни. В ходе реконструкции ВЗУ оснастят современными установками безреагентной системы очистки воды «АЭРОМАГ». Они позволяют удалять примеси, неприятные запахи, а также поддерживают допустимый уровень железа, марганца и жесткости воды.
В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.
Фото - © Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Фото - © Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа