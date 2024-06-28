Рейды по побережьям водоемов прошли в Коломне и Серебряных Прудах

В пятницу, 28 июня, работники 206-й и 207-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические мероприятия на водоемах, расположенных в Коломне и Серебряных Прудах, сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника территориального управления № 12 Сергей Агачев проинформировал, что в ходе патрулирования спасатели напомнили отдыхающим правила безопасного поведения на водных объектах и рекомендовали купаться только в специально оборудованных для этого местах.

«Работники противопожарно-спасательной службы разъяснили гражданам, чем отличается пляж для купания от зоны отдыха, рассказали об основных причинах несчастных случаев на воде и о способах оказания помощи при утоплении. Отдельное внимание спасатели уделили родителям, отдыхающим на побережьях вместе с детьми, посоветовав взрослым ни на минуту не выпускать из виду малышей и не разрешать им подходить к воде без сопровождения взрослых», — рассказал Сергей Агачев.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.