Рейд по выявлению таксистов-нарушителей прошел в Мытищах

Профилактическое мероприятие «Такси», цель которого — снижение уровня аварийности, а также повышение безопасности при перевозке пассажиров легковыми транспортом, проходит на территории всего Подмосковья, включая городской округ Мытищи, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Сегодня автоинспекторы и сотрудники Минтранса провели рейд на Олимпийском проспекте. Мероприятия включали осмотр автомобилей и документов: водительских удостоверений, путевых листов, страховых полисов, информационных карточек с данными. Обеспокоенным проверкой пассажирам старший госинспектор отдела технического надзора мытищинской Госавтоинспекции, капитан полиции Никита Волнистов пояснил, что проверка водителей такси является необходимой мерой, которая направлена, прежде всего, на обеспечение безопасности.

В рейд включился представитель министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Владимир Савин. Он отметил, что распространенное нарушение у таксистов — езда без опознавательного фонаря и цветографических схем, за что водителю может грозить штраф в 3 000 рублей, должностному лицу — 10 000, юридическому — 50 000 рублей.

За короткий промежуток времени было выявлено два таких нарушения, как управление транспортным средством при наличии неисправностей; еще троих водителей привлекли к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

Также дорожные полицейские контролируют соблюдение режима труда и отдыха, проверяют документы, подтверждающие право работать на территории России и оценивают техническое состояние транспортных средств. Рейды продолжатся по 27 октября.

Госавтоинспекция рекомендует пассажирам тщательно подходить к выбору службы такси, отдавая предпочтение законопослушным водителям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы по строительству Мытищинской хорды.

«Очень важная дорога, прежде всего, для тех, кто живет в городском округе Мытищи, Пироговке. Современная трасса позволит соединить Дмитровское и Ярославское шоссе. Наша задача — запустить дорогу к концу 2024 года. Надеюсь, что все будет сделано в срок», — сказал Воробьев.