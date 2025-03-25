Рейд по выявлению незаконной продажи алкоголя прошел в Ленинском округе

В Ленинском городском округе проведен очередной рейд по торговым точкам с целью выявления нарушений при реализации алкогольной продукции. В результате составлены протоколы об административных правонарушениях в связи с продажей алкоголя в ночное время. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Мероприятия по контролю реализации алкогольной продукции представителями отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации совместно с сотрудниками УМВД по Ленинскому округу проводятся на регулярной основе. В число проверяемых торговых точек в первую очередь попадают магазины, по которым поступает наибольшее количество жалоб от жителей на шум и нарушение общественного порядка вблизи них, а также в отношении которых есть замечания по содержанию прилегающей к ним территории», — сказала заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова.

Она уточнила, что в ходе одного из рейдов прошла проверка магазина «Базаръ», расположенного на улице Завидная в Видном, и выявлен факт продажи алкогольной продукции после 23:00, что является нарушением федерального законодательства. В отношении лиц, допустивших это, сотрудниками УМВД составлены протоколы об административном правонарушении.

«Администрацией уже запланированы ночные рейды по другим территориям городского округа. Также в ближайшее время пройдут контрольно-проверочные мероприятия по проверке наличия лицензий торговых точек на продажу алкогольной продукции и нарушений правил торговли алкоголем вблизи социальных учреждений», — подчеркнула Морозова.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября текущего года в Московской области вступит в силу запрет на продажу алкоголя в магазинах, находящихся во дворах жилых домов. В Ленинском округе лицензию на реализацию крепкой алкогольной продукции имеют 520 торговых точек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.