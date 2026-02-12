сегодня в 06:33

Рейд по расчистке козырьков МКД от снега провели в Волоколамске

Глава Волоколамского муниципального округа Наталья Юрьевна Козлова вместе с заместителем Викторией Вячеславовной Ревой и депутатами Волоколамского округа провела выездную встречу с представителями управляющей компании «Волокград», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Основной темой стала организация зимнего содержания многоквартирных домов.

В этот день специалисты управляющей компании работали на улице Свободы в Волоколамске. Здесь они проводили расчистку козырьков входных групп многоквартирных домов от снега и наледи.

«Работы ведут слаженно и аккуратно. Использование автовышки в сочетании с ручной уборкой позволяет безопасно и эффективно очищать козырьки», — отметила Наталья Юрьевна Козлова.

Контроль за состоянием кровель и входных групп многоквартирных домов в зимний период остается одной из приоритетных задач управляющих компаний округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.