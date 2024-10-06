Рейд по призывникам начали проводить в Москве

Силовики проверяют жителей столицы призывного возраста. У станций метро останавливают молодых людей.

Как рассказали очевидцы, у одной из станций метро силовики проверяют документы. После проверки их либо отпускают, либо уводят.

Осенняя призывная кампания в России проходит с 1 октября по 31 декабря. Срок службы у призывников будет 12 месяцев. Около 133 тыс. человек будут призваны на военную службу.