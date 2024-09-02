Рейд по приведению в соответствие объектов торговли прошел в Подмосковье

Еженедельно в разных округах Подмосковья проходят мониторинги по приведению в соответствие объектов торговли, потребительского рынка и услуг, а также соблюдения миграционного законодательства. На прошлой неделе сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области вместе с ГУРБ и УМВД посетили 73 торговых точки в Долгопрудном, Пушкине, Раменском и Химках, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках рейдов обнаружена 31 локация, где торговля велась с нарушениями. Основная часть вопросов относительно соблюдения закона иностранными гражданами.

Составлено 45 протоколов, в том числе: 21 протокол по ст. 18.10 КоАП РФ за работу без патента — штраф до 7 тыс. рублей; 4 протокола по ст. 18.8 КоАП РФ за несоблюдение условий и порядка пребывания на территории РФ — штраф до 7 тыс. рублей; 14 протоколов по ст. 18.17 за несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности — штраф для физических лиц до 5 тыс. рублей; для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц до 1 млн рублей; 4 протокола по ст. 14.1 за незаконную предпринимательскую деятельность — до 2 тыс. рублей; 1 протокол по ст. 19.27 КоАП РФ за представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета и 1 протокол по 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) ­– ограничение свободы до 2 лет, штраф до 5 тыс. рублей.

14 собственникам торговых объектов грозят штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности по ч. 4 ст. 18.15 общей суммой до 14 млн рублей.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что подобные проверки будут проводиться каждую неделю во всех округах. Для предотвращения повторного появления незаконной торговли в прежнем месте будут использоваться все возможные меры, вплоть до изъятия товаров и демонтажа торговой точки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.