Регулирование ИИ-контента: правила игры могут измениться в ближайшие годы

В ближайшие годы рынок ИИ-контента вероятно перейдет к комбинации саморегуляции платформ и более формальных требований со стороны государства, сообщил РИАМО IT-эксперт в области искусственного интеллекта и цифровых технологий Максим Рыбальченко.

«Нужна ли обязательная маркировка? На мой взгляд — да, особенно для визуального и аудиоконтента, который легко принять за реальный, потому что, когда человек понимает, что перед ним синтетический контент, он иначе его воспринимает и не принимает эмоциональные решения на основе вымышленных историй», — сказал Рыбальченко.

По его оценке, эта тема уже обсуждается на экспертном уровне, но до четких и понятных правил пока далеко.

«В ближайшие годы рынок, скорее всего, придет к комбинации саморегуляции платформ и более формальных требований со стороны государства. Без этого риски манипуляций, мошенничества и потери доверия к цифровому контенту будут только расти», — заключил эксперт.

