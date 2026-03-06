Регоператоры в пяти регионах подтвердили экономическую устойчивость

Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами в пяти субъектах Российской Федерации получили банковские гарантии. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев на еженедельном правительственном штабе по организации системы обращения с отходами.

Банковские гарантии за прошедшую неделю получили:

Чукотский автономный округ (МУП ЖКХ «Ильутинское»);

Воронежская область (ООО «Вега»);

Магаданская область (ООО «Среднеканский РО»);

Краснодарский край (АО «Крайжилкомресурс»);

Хабаровский край (ООО «Гармония»).

«Благодарю регионы за проделанную работу. Наличие банковской гарантии — это важный показатель экономической устойчивости регионального оператора и его способности выполнять обязательства перед жителями и контрагентами», — отметил Денис Буцаев.

В настоящее время банковские гарантии отсутствуют в десяти субъектах Российской Федерации у семи региональных операторов. За прошедшую неделю их количество сократилось на пять компаний в пяти регионах.