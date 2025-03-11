Регоператор Воскресенского кластера обновил спецтехнику к весенне-летнему сезону

С наступлением весны жители Подмосковья активно занимаются уборкой и благоустройством, а значит количество образующихся крупногабаритных отходов увеличивается. В ответ на сезонный рост региональный оператор Воскресенского кластера модернизирует свой парк спецтехники для вывоза отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Так, в арсенале появился новый бункеровоз на базе шасси КамАЗ Компас 9 — мощная и маневренная машина, оснащенная портальным погрузчиком, который легко справляется с 8-кубовыми бункерами для крупногабаритных отходов.

Крупногабаритные отходы следует отправлять только в бункеры-накопители, а смешанные — в серые контейнеры, предназначенные для ТКО.

Для утилизации строительных отходов необходимо обращаться в лицензированные организации или заказать вывоз у регоператора по отдельному договору.

Региональный оператор Воскресенского кластера обслуживает городские округа: Воскресенск, Бронницы, Егорьевск, Жуковский, Люберцы, Шатура, а также Раменский муниципальный округ.

С целью повышения эффективности сбора и вывоза отходов регулярно модернизирует инфраструктуру: за время работы было закуплено более 18 тыс. контейнеров и 170 единиц специализированной техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.