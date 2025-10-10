Регоператор Сергиево-Посадского кластера встретился с жителями двух округов

Регулярный диалог между региональным оператором и жителями — залог эффективной работы коммунальной инфраструктуры. Сотрудники регионального оператора регулярно проводят выездные встречи на территории Подмосковья, среди которых округ Пушкинский, Мытищи, Химки и Сергиев-Посад. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Недавно такие мероприятия были организованы на территории Сергиево-Посадского городского округа и в городском округе Мытищи. Встречи проводились совместно с администрацией, министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, управляющими организациями и ресурсоснабжающими службами.

Каждый житель мог задать интересующие вопросы и предложить идеи по улучшению работы коммунальных служб.

По итогам мероприятий сотрудниками регионального оператора были решены следующие вопросы:

корректировка времени вывоза отходов с контейнерных площадок МКД;

замена старых контейнеров на новые;

промывка баков специальным дезинфицирующим средством.

Такие встречи способствуют повышению уровня комфорта проживания и налаживанию эффективного взаимодействия с населением.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.