Регоператор Ногинского кластера провел экоурок для детей дошкольного возраста в Щелкове
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Урок, посвященный экологическому просвещению, провели представители регионального оператора для воспитанников детского сада № 22 городского округа Щелково, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Детям рассказали, почему важно разделять бытовые отходы и как это правильно делать дома.
Главная цель проекта — повышение экологической культуры и грамотности детей и подростков. Во время игрового мастер-класса ребята узнали о системе раздельного сбора отходов «Два Бака», которая действует на всех контейнерных площадках региона. Они узнали, как правильно обращаться с упаковкой от продуктов питания и остатками органических отходов.
Детям объяснили, как работают пункты «Мегабак» и почему крупногабаритный мусор нельзя выбрасывать на обычные контейнерные площадки. Также они узнали об опасных отходах, таких как ртутные лампы, батарейки и градусники. Теперь ребята точно знают, что для их утилизации на площадке «Мегабак» установлены специальные оранжевые контейнеры.
Все знания и навыки, полученные на уроке, дети смогут применять в повседневной жизни, становясь ответственными участниками процесса осознанного потребления ресурсов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.