Регоператор Ногинского кластера провел экоурок для детей дошкольного возраста в Щелкове

Детям рассказали, почему важно разделять бытовые отходы и как это правильно делать дома.

Главная цель проекта — повышение экологической культуры и грамотности детей и подростков. Во время игрового мастер-класса ребята узнали о системе раздельного сбора отходов «Два Бака», которая действует на всех контейнерных площадках региона. Они узнали, как правильно обращаться с упаковкой от продуктов питания и остатками органических отходов.

Детям объяснили, как работают пункты «Мегабак» и почему крупногабаритный мусор нельзя выбрасывать на обычные контейнерные площадки. Также они узнали об опасных отходах, таких как ртутные лампы, батарейки и градусники. Теперь ребята точно знают, что для их утилизации на площадке «Мегабак» установлены специальные оранжевые контейнеры.

Все знания и навыки, полученные на уроке, дети смогут применять в повседневной жизни, становясь ответственными участниками процесса осознанного потребления ресурсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.