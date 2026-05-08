Регоператор Ногинского кластера помог провести субботник в Балашихе

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 17:44

Субботник с участием организации «Мир для всех» прошел в городском округе Балашиха при поддержке регионального оператора по обращению с ТКО Ногинского кластера. Компания предоставила бункер и обеспечила вывоз собранных отходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда регионального оператора поддержала инициативу подопечных организации инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир для всех». Воспитанники, педагоги и сотрудники провели уборку территории своими силами.

Компания предоставила бункер-накопитель объемом 8 кубометров и организовала вывоз всех собранных в ходе экологической акции отходов. Для участников это уже не первый субботник.

Коллектив регоператора сотрудничает с организацией «Мир для всех» на постоянной основе. В компании подчеркнули, что поддержка социальных инициатив и помощь тем, кто делает добрые дела, остается важной частью их работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.