Регоператор «МСК-НТ» отправил на переработку 1 т крышечек в рамках благотворительной акции

Еще 5 900 литров крышечек вывезли в мае специалисты компании ООО «МСК-НТ» из своих пунктов сбора «Добрые крышечки», установленных в Чехове, Подольске, Пущине и Протвине. По весу это примерно тонна благотворительного вторсырья. 22 мая собранный пластик отправили на предприятие переработки «Репластик». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Вырученные от переработки средства отправятся на приобретение инвалидных кресел для детей сирот с особенностями развития фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

«Проект объединяет жителей самого разного возраста и взглядов, неравнодушных к чужому горю и проблемам окружающей среды. Волонтеры помогают детям-сиротам с особенностями развития и вносят свой вклад и в экологию», — поделился директор Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» Роман Куликов.

Собирают крышечки буквально всем миром: молодежь, подростки, взрослые, пенсионеры. И, конечно, самые активные и отзывчивые — дети. В последнем сборе особенно отличились учащиеся Подольска и Чехова. Например, в Подольске весомый вклад внесли ребята из МОУ Дубровицкая СОШ, Гимназии № 7 и МОУ СОШ № 35. В Чехове самыми активными были волонтеры из школ № 10 и № 3.

«МСК-НТ» — регоператор по обращению с ТКО уже пять лет является партнером благотворительной акции и содействует продвижению доброй акции в Подмосковье, обеспечивая сбор и безвозмездный вывоз пластика на предприятие переработки. За это время в Чеховском кластере открыт 21 пункт приема вторсырья и отправлено на благотворительность более 15,1 тонн пластика. Адреса пунктов сбора можно найти на официальном сайте Чеховского филиала ООО «МСК-НТ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.